NIS2, pubblicate le nuove Determinazioni ACN del 24 dicembre

Lo scorso 24 dicembre l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha pubblicato le Determinazioni numero 379887 e 379907 con riferimento al portale e ai soggetti NIS2.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato lo scorso 24 dicembre le Determinazioni numero 379887 e 379907 in materia di NIS2. Novità arriveranno in vista degli adempimenti alla Direttiva. La loro pubblicazione è di estremo interesse e tempismo, in quanto per molti operatori gli obblighi in materia diventeranno applicabili a partire dal prossimo gennaio.

In vista della finestra di adempimenti per i soggetti NIS (1° gennaio-28 febbraio), la prima ha aggiornato e sostituito la Determinazione ACN 333017/2025 in materia di portale ACN e Servizi NIS. Sarà applicabile dal 31 dicembre 2025.

La 379907 sarà applicabile dal prossimo 15 gennaio – con l’allineamento di tutti gli obblighi sulle notifiche da incidenti cyber – e andrà a prendere il posto della Determinazione ACN 164179/2025

Il portato dei cambiamenti

Come principali novità, insieme alle ultime FAQ, si è fissato un limite di 10 giorni per modificare la dichiarazione dopo il completamento della registrazione sul Portale ACN. Trascorso tale termine, la dichiarazione è definitiva.

Sul Portale ACN, invece, i soggetti già qualificati come “Essenziali” o “Importanti” dovranno riconfermare entro il prossimo 28 febbraio la bozza di dichiarazione precompilata.

In terzo luogo, i dati del Referente CSIRT e degli eventuali sostituti tra le informazioni da verificare dovranno essere inseriti nell’aggiornamento annuale.



Altri aggiornamenti

Tra gli aggiornamenti, ci sono stati anche quelli degli Allegati 1, 2, 3 e 4 della Determinazione, in particolare sulle misure di sicurezza, sul referente CSIRT, sui rischi cyber e sui test di backup.

Infine, nelle tassonomie degli incidenti, si chiarisce che “la perdita di integrità con impatto verso l’esterno riguarda solo i dati digitali“.

Le prossime fasi

Fino al 31 dicembre 2025, i punti di contatto NIS potranno procedere alla designazione del referente CSIRT per l’interlocuzione con il CSIRT Italia.

È disponibile, all’interno del Portale dei Servizi, nella funzionalità di “Aggiornamento dati”, una nuova sezione per l’inserimento dei dati del referente CSIRT (codice fiscale e indirizzo di posta elettronica). Present anche la possibilità di inserire i dati degli eventuali suoi sostituti, che il Punto di Contatto potrà compilare.

Per completare la procedura, il Referente CSIRT (e i suoi sostituti) dovrà accedere sul Portale dei Servizi e completare il censimento della propria utenza.

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, si apre la registrazione 2026. Proprio in questo periodo i soggetti pubblici e privati (i cui presupposti per l’inserimento nell’ambito di applicazione NIS si sono verificati nel 2025) devono designare il Punto di contatto. Dopodiché, serve la registrazione sul Portale dei Servizi ACN.

Tale obbligo riguarda anche i soggetti NIS già registratisi in piattaforma nel 2025. Questi devono presentare una nuova dichiarazione 2026, tramite il Portale dei Servizi ACN. In questi termini si confermano o modificano i dati della precedente dichiarazione.

In preparazione a tale attività, in dicembre, non è stato “più possibile trasmettere le dichiarazioni 2025 ai fini della registrazione“.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp