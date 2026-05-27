In particolare, l’obiettivo è rendere meno complesso il procedimento di comunicazione, per i soggetti NIS, in caso di incidenti cyber.

L’UE semplifica gli obblighi della Direttiva NIS2, in particolare quelli relativi alla segnalazione degli incidenti cyber.

Ieri, il Gruppo di Cooperazione NIS – formato dai Paesi Stati membri dell’UE, la Commissione Europea e dall’ENISA – ha infatti approvato “modelli comuni per la segnalazione degli incidenti informatici“. La deliberazione è avvenuta durante la 39ª riunione plenaria del Gruppo, a Cipro.

“I nuovi template“, si legge nel comunicato della Commissione, “offriranno un formato chiaro e uniforme per la comunicazione degli incidenti cyber“. E “rappresentano una misura concreta di semplificazione normativa e una riduzione significativa degli oneri amministrativi per le imprese“.

Verso una compliance più semplice

I modelli comuni, aggiunge sempre la Commissione, “costituiscono soltanto il primo tassello di un percorso più ampio volto a rendere più agevole la conformità agli obblighi previsti dalla Direttiva NIS2“.

L’iniziativa si inserisce infatti nelle più ampie strategie europee di semplificazione digitale. Tra queste, si trova proposta di uno “sportello unico” per la segnalazione degli incidenti prevista dal pacchetto Digital Omnibus.

L’insieme di quelle misure, il più ampio mai realizzata sul digital acquis, ha toccato quasi tutti i grandi atti legislativi del digitale europeo. Si è così voluto rendere organica la normativa in vigore, nonché più chiari gli obblighi per imprese e pubbliche amministrazioni.

L’obiettivo è quello di garantire alle aziende “un sistema uniforme, intuitivo e facilmente utilizzabile per adempiere agli obblighi di cybersicurezza imposti dalla normativa europea“.

Più sinergia tra i Paesi membri

L’armonizzazione dei campi e delle modalità di analisi degli incidenti a livello europeo consentirà alle imprese di operare con procedure più semplici e coerenti in tutti i Paesi membri. “Questo approccio ridurrà la complessità burocratica legata agli obblighi NIS2 e contribuirà a rafforzare la resilienza informatica delle organizzazioni europee“.

Come fase successiva, la Commissione Europea “prevede di adottare ufficialmente questi modelli attraverso un atto di esecuzione, rendendoli obbligatori per tutti i Paesi membri dell’UE“.

Per approfondire

Consulta il file “ENISA Technical Implementation Guidance Mapping table version“.

Leggi il report “NIS2 Technical Implementation Guidance” in PDF.

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