NIS2, il 28 febbraio scade il termine per la registrazione sulla piattaforma ACN

Per i soggetti censiti si potrà terminare la registrazione fino al prossimo 10 marzo.

Il 28 febbraio scade il termine per la registrazione sulla piattaforma ACN dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina NIS.

Tuttavia, chi non si è ancora registrato ma ha già completato il primo step, quello di censimento, potrà terminare la registrazione anche oltre il 28 febbraio. Avrà ancora dieci giorni per farlo, fino al prossimo 10 marzo. Inderogabilmente. Non si tratta infatti di una proroga. Abbiamo invece applicato lo stesso principio che vale per esprimere il voto ai seggi: se l’elettore fa accesso al seggio prima dell’orario di chiusura delle operazioni di voto, può sempre esercitare il suo diritto civico.

ACN esprime l’auspicio che i soggetti che ritengono di essere in ambito NIS sfruttino questa ulteriore possibilità per registrarsi.