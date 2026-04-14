NIS, pubblicate le determine sugli adempimenti per i nuovi soggetti e per accedere alla piattaforma ACN

14 Aprile 2026

Si è conclusa la prima fase di applicazione con novità sugli obblighi di notifica degli incidenti significativi e le misure di sicurezza di base.

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) le determine sui termini per gli adempimenti dei nuovi soggetti NIS. E insieme, sull’aggiornamento delle modalità di utilizzo e accesso alla piattaforma ACN, con particolare riferimento all’elenco dei fornitori rilevanti, esaminate nell’ottava riunione del Tavolo NIS

Le due determine

La Determina 127434/2026 definisce i termini per i soggetti inseriti per la prima volta nel 2026 nell’elenco NIS. Gli obblighi da adempire sono quelli della determinazione recante le specifiche di base (379907/2025). Vale a dire:

  • obbligo di notifica degli incidenti significativi a partire dal 1° gennaio 2027.
  • Designazione del referente CSIRT entro fine 2026.
  • Adozione delle misure di sicurezza di base entro luglio 2027.

La Determina 127437/2026 aggiorna le modalità di accesso e utilizzo della piattaforma ACN. Al contempo introduce:

  • l’elencazione dei fornitori rilevanti (art. 18).
  • Gli aspetti procedurali dell’elencazione e della categorizzazione delle attività e dei servizi (artt. 20 e 21).

Il modello di categorizzazione

La prossima settimana“, ha scritto l’ACN, “sarà pubblicata la determinazione recante il modello di categorizzazione“. Unitamente al materiale informativo per supportare i soggetti nello svolgimento, nei mesi di maggio e giugno, di questa analisi di impatto (BIA), semplificata e condivisa nei Tavoli settoriali.

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