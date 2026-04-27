NIS, ACN pubblica le modalità per l’elencazione e la categorizzazione delle attività e dei servizi

27 Aprile 2026

Nell’avvio della nuova fase attuativa della disciplina della Direttiva, i soggetti NIS dovranno svolgere un’analisi di impatto semplificata e armonizzata sulle proprie attività e sui propri servizi.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato la determinazione relativa al processo, modalità e criteri per l’elencazione e la categorizzazione delle attività e dei servizi dei soggetti NIS. La disciplina è quella ai sensi dell’articolo 30 del Decreto NIS.
 
La finalità perseguita attraverso l’elencazione e la categorizzazione è quella “di aggregare attività e servizi in funzione della categoria di rilevanza previste dal modello di categorizzazione“. Si tratta di un presupposto per l’identificazione delle porzioni di sistemi informativi e di rete su cui è necessario procedere ad una mitigazione del rischio più incisiva e mirata.

Il tutto, una volta che è arrivato il completamento del percorso di adeguamento alle “misure di sicurezza di base”, integrandovi ulteriori requisiti con le cosiddette “misure di sicurezza a lungo termine”. Misure, che l’ACN stabilirà nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

L’organizzazione delle aree

Le organizzazioni dovranno condurre un’analisi di impatto semplificata, armonizzata e condivisa sulle proprie attività e sui servizi erogati. Gli obiettivi sono di:

  • aggregare attività e servizi per categoria di rilevanza.
  • Individuare le porzioni critiche dei sistemi informativi e di rete.
  • Orientare interventi di mitigazione del rischio più mirati ed efficaci.

Con la determinazione 155238 del 20 aprile 2026, s’individuano 10 macro-aree organizzative, introducendo 4 livelli di impatto, ossia minimo, basso, medio e alto.

Gli esiti di questa analisi di impatto semplificata, armonizzata e condivisa, dovranno essere comunicati all’Autorità nazionale competente NIS tramite la piattaforma ACN, dal primo maggio al 30 giugno, secondo la procedura stabilita dalla determinazione 127437/2026 (articoli 20 e 21).

L’importanza del passaggio e le scadenze

Questo passaggio, sottolinea l’ACN, “rappresenta un elemento chiave per l’evoluzione delle misure di sicurezza“.

Alle misure di base si affiancheranno progressivamente requisiti più avanzati (misure di sicurezza a lungo termine), che l’ACN stabilirà nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

Per quanto riguarda le “scadenze da ricordare“, la trasmissione dei risultati dell’analisi dovrà avvenire tramite la piattaforma ACN dal 1° maggio al 30 giugno 2026

Per approfondire

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp
PrecedenteSuccessivo

Related Posts

Polizia Postale E-Commerce

“Attenzione ai falsi siti di e-commerce e alle offerte commerciali ingannevoli”, l’allarme della Polizia Postale. Come proteggersi

27 Aprile 2026
Giappone Hack Back

Cybersicurezza, il Giappone istituisce una task force per il sistema finanziario

27 Aprile 2026

Cyberspionaggio, estradato negli Usa l’hacker cinese arrestato a Malpensa

27 Aprile 2026
,

Cybersecurity Act 2, quando una legge diventa un segnale politico. Se l’UE chiude, Pechino è pronta a rispondere

27 Aprile 2026

Ultime news

kill-switch
Polizia Postale E-Commerce
Giappone Hack Back
NIS ACN
Sean Plankey
Francia ANTS