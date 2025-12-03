“Il nostro Cloud ha una flessibilità di implementazione che si applica a molteplici regioni”, ha sottolineato Mario Nicosia, V.P. Technology Country Leader, Oracle.

“Il nostro Cloud è sicuro ‘by design’ grazie ad un doppio livello di separazione fisica e logica e funziona anche negli ambienti più estremi“, ha detto Mario Nicosia, V.P. Technology Country Leader, Oracle.

Nicosia ha analizzato nel dettaglio le capacità della piattaforma di Oracle nella 2^ edizione di Space & Underwater Conference – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, la Conferenza internazionale promossa e organizzata dal nostro giornale Cybersecurity Italia.

“Possiede una flessibilità di implementazione che va da regioni dedicate e sovrane all’interno del PSN-Polo Strategico Nazionale, a regioni ‘EU Sovereign Cloud‘, a soluzioni di Edge Cloud per portare servizi e capacità di calcolo vicino al luogo in cui i dati sono generati, sempre garantendo sovranità e massima sicurezza“.

Il valore aggiunto del PSN

Una applicazione pratica in ambito Cloud è data appunto proprio dal PSN (Polo Strategico Nazionale) al quale Oracle collabora.

“Si tratta di un progetto con il partner tecnologico Tim per un Cloud normato europeo”, ha detto Nicosia. “Le chiavi di sicurezza sono gestite dal PSN, il nostro Cloud è cifrato. Coloro i quali gestiscono il Cloud, però, sono tutti residenti in Europa in ottica di cloud sovrano al quale non si applica il Cloud Act americano”.

Un servizio anche per i contesti difficili quali Space & Underwater

Il tutto, ha rimarcato il V.P. Technology Country Leader, Oracle, anche in situazioni di assenza di connettività come quelle che possono accadere in domini problematici quali Space & Underwater. “In questo modo il servizio può essere erogato anche su una nave, in un bunker o in ambienti estremi”.