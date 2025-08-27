Per il Governatore Joe Lombardo si è trattato di “un incidente di sicurezza di rete” ma non mancano le illazioni su un possibile attacco cyber.

Nevada

La scorsa domenica 24 agosto lo Stato del Nevada ha identificato un incidente di rete, che ha causato disconnessioni e seri danni sistemici. Secondo quanto ha riportato la Reuters, il Governatore Joe Lombardo ha dichiarato che si è trattato di “un incidente di sicurezza della rete”.

Questo ha causato la chiusura degli uffici, la non accessibilità dei siti web (tra cui quello del Governo statale) e le linee telefoniche funzionanti a intermittenza. In un post su X, l’Ufficio del Governatore ha affermato che “alcuni siti web o linee telefoniche dello Stato potrebbero essere lenti o temporaneamente non disponibili durante il ripristino”.

Il comunicato ufficiale del Governatore del Nevada – X Credits

All’incirca un mese fa, il Venetian Resort, uno dei più esclusivi casinò di Las Vegas, aveva riscontrato gravi disservizi IT operativi. Tra i due casi non ci sono collegamenti ma è già scattato qualche campanello d’allarme.

Non mancano i dubbi

Di fronte ad un evento di tale portata, non sono mancate le ipotesi. Sebbene le indagini siano cominciate tempestivamente, non ci sono state ancora rivendicazioni e la natura dell’incidente non è stata resa nota.

Tuttavia, di solito interruzioni di questo tipo sono la conseguenza degli attacchi da parte di hacker criminali che chiedono un riscatto. La loro pratica è infatti solitamente quella di attaccare e bloccare le reti informatiche, con gravi disservizi.

L’Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA) ha pubblicato nel merito un comunicato. E ha spiegato che sta “monitorando attivamente questo incidente di sicurezza della rete e, insieme ai nostri partner, collaborando con lo Stato del Nevada per offrire la nostra assistenza”.

Di fronte all’aumento dei rischi informatici si creano sempre nuove questioni. Per il Nevada sarà ora nevralgico ripristinare tutti i servizi, comprendendo i vettori e le origini della vulnerabilità. Di fronte ad eventuali rivendicazioni, qualora fosse stato un attacco cyber, si aprirebbe allora un altro capitolo, proprio per il valore e il portato dell’operazione.

