Mantovano: “L’unità dell’Occidente è oggi la vera sfida geopolitica”

“Il prezzo per l’Occidente oggi, in termini di dipendenza per tecnologie e materie prime critiche da Paesi non particolarmente favorevoli al nostro sistema, è un gap da superare“. L’intervista al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.

“Le sfide geopolitiche con le quali ci confrontiamo sono tantissime”, ha sottolineato nel corso di un’intervista il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.

“Tra queste, le dipendenze tecnologiche e sulle materie prime critiche verso Paesi non particolarmente favorevoli ai nostri sistemi occidentali. Questo è un gap che va superato”.

Anche di questi temi si parlerà nella quinta edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, che si terrà a Roma il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.

“L’unità dell’Occidente” è la priorità

Poi, il Sottosegretario ha aggiunto: “L’unità dell’Occidente, messa a dura prova dal conflitto in Ucraina, è oggi la sfida geopolitica più forte. Si tratta di una dimensione su cui occorre lavorare con determinazione e sulla quale il Governo è impegnato“.

Su queste direttrici l’Italia cerca di operare su tutti i fronti, considerando anche un ulteriore variabile, quale la “forte dialettica esistente oggi tra le due sponde dell’Atlantico“. Per questo, “l’equilibrio che l’esecutivo persegue con fatica“, ha ribadito Mantovano, “si colloca in uno scenario internazionale segnato da tensioni e conflitti“.

