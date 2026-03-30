Nuovo allarme della Polizia Postale per la frode “Man in the Middle” sulle e-mail aziendali.
“Negli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi casi di frodi informatiche realizzate tramite la tecnica del “Man in the Middle”, questo il monito della Polizia Postale. Si tratta di un attacco cyber “in cui l’autore della truffa si inserisce clandestinamente nelle comunicazioni tra aziende e fornitori“.
L’obiettivo “è alterare le e‑mail scambiate, in particolare quelle contenenti richieste di pagamento, sostituendo l’IBAN legittimo con uno controllato dal truffatore“.
La sua efficacia deriva proprio dall’abilità dei malintenzionati “di inserirsi nello scambio di mail” tra i soggetti. Da qui, quell’essere “uomo nel mezzo“. Una volta ricreata un’interfaccia perfetta tra le parti è possibile dirottare i pagamenti verso i criminali.
Come si manifesta
Secondo le indagini e la comparazione dei vari casi questa truffa si manifesta sempre seguendo alcuni tratti in comune. In particolare:
- il responsabile dell’attacco intercetta la corrispondenza tra azienda e fornitore.
- Crea e invia messaggi quasi identici a quelli originali, spesso copiando grafiche, firme e toni di scrittura.
- Inserisce all’interno della e‑mail un IBAN modificato, chiedendo il pagamento “urgente” o giustificandolo con motivazioni credibili (problemi amministrativi, aggiornamento contabile, cambio banca).
- Le aziende maggiormente coinvolte sono quelle che effettuano transazioni regolari con fornitori italiani o esteri.
Come tutelarsi
Per proteggersi da questa truffa la Polizia Postale ha invitato gli utenti a compiere alcune azioni, tutte fondamentali per evitare danni. Si tratta di:
- verificare sempre ogni richiesta di modifica dell’IBAN tramite un canale alternativo (telefonata a un numero già noto, PEC ufficiale, contatto verificato).
- Controllare gli indirizzi e‑mail dei mittenti. Spesso questi presentano piccole variazioni difficili da notare.
- Implementare sistemi di protezione su caselle di posta e server aziendali (autenticazione a più fattori, filtri antispam avanzati).
- Segnalare immediatamente eventuali tentativi sospetti al Commissariato di PS Online e al proprio istituto bancario.
Dove segnalare episodi sospetti
In caso di episodi sospetti è possibile effettuare delle segnalazioni rivolgendosi direttamente alla Polizia Postale tramite i canali ufficiali.Seguici anche sul nostro canale WhatsApp