Luglio 2025, diminuiscono gli eventi cyber

Il CSIRT Italia ha pubblicato l’Operational Summary per il mese di luglio 2025, sottolineando come ci siano stati 247 eventi cyber, -43% rispetto al mese precedente. Gli eventi hanno interessato 447 soggetti. Gli incidenti sono stati invece 63, una cifra in media se confrontata con i sei mesi precedenti. I settori maggiormente colpiti sono stati la Pubblica amministrazione, sia centrale che locale, e il settore sanitario.

Nei primi sei mesi di quest’anno, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) aveva rilevato 1.549 eventi, con un incremento del 53% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di questi, 346 avevano ricevuto la qualifica di incidenti con impatto confermato, quasi il doppio rispetto all’anno precedente (+98%).

Il rapporto, inoltre, ha rimarcato il numero di asset a rischio, tutto secondo le attività di monitoraggio del mese che il CSIRT Italia ha condotto. Da qui, i principali vettori di attacco rilevati:

e-mail.

Sfruttamento di vulnerabilità.

Utilizzo di profili e account validi.

Vulnerabilità e minacce

Hanno trovato pubblicazione 3.937 nuove Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), in sensibile aumento rispetto a giugno (142). Di queste, 606 presentano almeno un Proof of Concept (PoC), in aumento (+45). Per 9 CVE si è rilevato lo sfruttamento attivo, stabile (+3) rispetto a giugno.

Passando alle minacce, a luglio 2025 il 100% degli attacchi ransomware ha colpito soggetti a minor criticità. Nessun attacco ha coinvolto i soggetti con obbligo di notifica. Questo aspetto ha confermato la preferenza di questa tipologia di soggetti criminali nel colpire obiettivi meno strutturati e dotati di limitate capacità di sicurezza cibernetica.

Il monitoraggio di fonti aperte – sempre su luglio 2025 – ha permesso di individuare 199 rivendicazioni di attacchi ransomware a danno di soggetti italiani.

Nei medesimi 31 giorni, il CSIRT ha registrato 46 rivendicazioni di attacchi DDoS contro realtà italiane. Tra i gruppi che hanno ‘svelato’ le loro azioni, il più attivo è stato NoName057, con il 56% delle rivendicazioni.

A compendio delle varie vulnerabilità e minacce, in termini di notifiche, “a luglio 2025 sono state diramate un totale di 805 comunicazioni verso i soggetti della constituency“. I quali, esponevano pubblicamente su Internet complessivamente 1675 servizi a rischio.

