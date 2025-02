L’Ue rafforza il coordinamento in caso di crisi cyber. Il nuovo Piano

“Il piano proposto per la cibersicurezza riflette il nostro impegno a garantire un approccio coordinato, facendo leva sulle strutture esistenti per proteggere il mercato interno e sostenere funzioni vitali della società. La presente raccomandazione rappresenta un passo avanti fondamentale per rafforzare la nostra ciberresilienza collettiva”, ha dichiarato Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.

Oggi la Commissione ha presentato una proposta per garantire una risposta efficace ed efficiente agli incidenti informatici su vasta scala.

Il progetto proposto aggiorna il quadro globale dell’UE per la gestione delle crisi di cibersicurezza e mappa i pertinenti attori dell’UE, delineandone il ruolo durante l’intero ciclo di vita della crisi. Ciò comprende la preparazione e la conoscenza situazionale condivisa per anticipare gli incidenti informatici e le capacità di rilevamento necessarie per identificarli, compresi gli strumenti di risposta e recupero necessari per attenuare, scoraggiare e contenere tali incidenti. Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “In un’economia dell’Unione sempre più interdipendente, le perturbazioni dovute agli incidenti di cibersicurezza possono avere impatti di vasta portata in vari settori. Il piano proposto per la cibersicurezza riflette il nostro impegno a garantire un approccio coordinato, facendo leva sulle strutture esistenti per proteggere il mercato interno e sostenere funzioni vitali della società. La presente raccomandazione rappresenta un passo avanti fondamentale per rafforzare la nostra ciberresilienza collettiva.”

Il piano proposto si basa sui quadri esistenti, quali la risposta politica integrata alle crisi e il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell’UE, allineandosi nel contempo alle iniziative recentemente adottate, quali il piano per le infrastrutture critiche e il codice di rete sulla cibersicurezza per il settore dell’energia elettrica dell’UE. Propone misure volte a rafforzare la collaborazione tra entità civili e militari, compresa la NATO, rispecchiando nel contempo gli obiettivi della prossima strategia di preparazione dell’UE. Inoltre, la proposta odierna promuove una comunicazione sicura e sforzi strategici per contrastare la disinformazione.

I 6 punti Chiave della Proposta

La proposta della Commissione per una Raccomandazione del Consiglio sul Cyber Blueprint mira a rafforzare la gestione delle crisi di cybersecurity nell’UE attraverso una risposta più strutturata e coordinata a incidenti informatici su vasta scala.