L’Italia vince la cyberchallenge europea 2025

Vittoria cyber di TeamItaly

TeamItaly ha vinto l’undicesima edizione dell’European Cybersecurity Challenge (ECSC), la cyberchallenge europea che si è svolta dal 6 al 9 ottobre 2025 a Varsavia, in Polonia. Alle spalle della compagine azzurra si sono classificate la Danimarca e la Germania.

Alla sfida hanno partecipato 39 compagini in rappresentanza degli Stati membri dell’UE, dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dei Paesi candidati all’adesione all’UE. Insieme a loro, oltre ad ospiti internazionali, hanno presenziato diverse delegazioni – in qualità di osservatori – per partecipare alla competizione in futuro.

L’evento di quest’anno è stato ospitato dal NASK (Istituto Nazionale di Ricerca polacco) con il sostegno dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA).

Quali le sfide della cyberchallenge europea?

L’ECSC ha presentato una vasta gamma di sfide Capture the Flag (CTF) nell’arco di due giorni di competizione. Il primo giorno ha seguito un formato in stile Jeopardy, con una serie di quiz. Il secondo giorno, invece, è stato dedicato a uno scenario di attacco/difesa.

Le sfide hanno riguardato tematiche diverse, come la sicurezza hardware, la sicurezza web e mobile, la crittografia, il reverse engineering, lo sfruttamento binario e la scienza forense. I partecipanti hanno dovuto lavorare in modo collaborativo in un ambiente dinamico, attraverso processi decisionali rapidi, basati sul lavoro di squadra.

Dopo la competizione, il 10 e l’11 ottobre si è tenuta un’iniziativa dedicata all’empowerment femminile, il Female+ Bootcamp, presso la sede della NASK a Varsavia. Lo scopo di questo evento era quello di valorizzare la diversità e attirare più donne nel settore della sicurezza informatica. In tale ottica, l’iniziativa ha offerto formazione tecnica, sessioni di mentoring e opportunità di networking, con il fine dirafforzare le competenze e a costruire la fiducia.

Come risultato diretto, nascerà un Female Team Europe, che dovrebbe rappresentare l’Europa in una competizione internazionale femminile sulla sicurezza informatica. Quest’ultima dovrebbe tenersi a Dublino, in Irlanda, l’anno prossimo.

Luca Tagliaretti (Executive Director, European Cybersecurity Competence Centre): “Promossi i valori fondamentali per garantire il futuro digitale dell’Europa“.

Luca Tagliaretti, Executive Director dello European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) ha rimarcato: “La European Cybersecurity Challenge è più di una semplice competizione. Questa è un’opportunità per la prossima generazione di esperti europei di sicurezza informatica di connettersi, imparare e crescere. La sfida promuove valori condivisi, come fiducia, responsabilità, spirito di cooperazione nella diversità, gli stessi principi necessari per rafforzare e garantire il futuro digitale dell’Europa“.

Poi, ha aggiunto: “Questa piattaforma unica consente ai partecipanti di affinare le loro competenze tecniche. E insieme, di stringere amicizie, lavorare in squadra e sviluppare un forte senso di determinazione. Sostenendo oggi i giovani talenti della sicurezza informatica, garantiamo un futuro digitale più sicuro per tutti“.