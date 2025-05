La complessità del momento servirà all’Intelligence italiana come opportunità per crescere e rafforzarsi, con tante nuove assunzioni in diverse posizioni aperte. Nel bando, spiegati i requisiti e le procedure per mandare le candidature.

Cresce l’Intelligence italiana

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – l’Intelligence italiana – ha aperto un bando per rafforzare il proprio organigramma, con posizioni aperti in vari ambiti.

La nuova ricerca ha l’obiettivo dell’individuazione “di candidati, diplomati o laureati“. Siano questi in possesso di conoscenze e competenze in diversi settori. Sarà possibile inviare i curriculum e presentare le candidature fino alle ore 24:00 di martedì 10 giugno 2025.

Il sistema internazionale e gli scenari geopolitici e geo-economici sono sempre più complessi. Da qui, la necessità di nuove assunzioni hanno in questi fenomeni trovato un riferimento.

I settori delle assunzioni

Tanto che – a partire dal bagaglio di studi e accademico richiesto – le competenze potenzialmente da mettere a sistema sono numerose. Nel dettaglio – come direttamente dal portale – i comparti delle posizioni aperte sono quelli del:

Cyber : per diplomati presso Istituti tecnici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni. Nonché, laureati in sicurezza informatica o in ambito informatico, matematico, ingegneristico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di penetration testing. E insieme, su reti e sistemi operativi e su applicazioni e siti web, red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics.

: per diplomati presso Istituti tecnici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni. Nonché, laureati in sicurezza informatica o in ambito informatico, matematico, ingegneristico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di penetration testing. E insieme, su reti e sistemi operativi e su applicazioni e siti web, red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics. OSINT e SOCMINT (Open Source Intelligence e Social Media Intelligence): per diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali o in campo informatico. Si richiedono capacità avanzate di ricerca sul web. Con queste, anche capacità di analisi open source e sui social media, anche mediante strumenti informatici per la elaborazione di dati, per la produzione di report di approfondimento e monitoraggio su tematiche di interesse per la sicurezza nazionale.

e (Open Source Intelligence e Social Media Intelligence): per diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali o in campo informatico. Si richiedono capacità avanzate di ricerca sul web. Con queste, anche capacità di analisi open source e sui social media, anche mediante strumenti informatici per la elaborazione di dati, per la produzione di report di approfondimento e monitoraggio su tematiche di interesse per la sicurezza nazionale. Telecomunicazioni : per diplomati presso Istituti tecnici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni o elettronica ed elettrotecnica, nonché laureati in ambito informatico, ingegneristico o delle telecomunicazioni. Servono conoscenze e/o competenze in materia di canali di comunicazione, apparati di trasmissione e ricezione segnali, messaggistica, telecomunicazioni IP e satellitari, progettazione, sviluppo e amministrazione di sistemi complessi IT, RF e FPGA, minacce cibernetiche nelle telecomunicazioni.

: per diplomati presso Istituti tecnici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni o elettronica ed elettrotecnica, nonché laureati in ambito informatico, ingegneristico o delle telecomunicazioni. Servono conoscenze e/o competenze in materia di canali di comunicazione, apparati di trasmissione e ricezione segnali, messaggistica, telecomunicazioni IP e satellitari, progettazione, sviluppo e amministrazione di sistemi complessi IT, RF e FPGA, minacce cibernetiche nelle telecomunicazioni. Terrorismo interno e internazionale: per laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice. Siano queste, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani.

Il video tutorial

Nella pagina dedicata sul Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, oltre al bando e alle diverse spiegazioni di merito, si è caricato un video. Aprendolo da YouTube, sarà possibile avere dei riferimenti ancora più chiari, potendo compiere la procedura di invio candidatura sulla base dei vari passaggi del filmato.