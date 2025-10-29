Il CdM ha approvato la nomina dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto quale Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Succede all’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ha approvato la nomina dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto quale Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Succede all’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni all’Ammiraglio Berutti Bergotto, al quale auguro buon lavoro. Uomo delle Istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello, saprà tracciare la rotta della Marina Militare con competenza e visione, guidandola verso nuove sfide. Sempre più avanti e verso nuovi orizzonti, con determinazione e senso del dovere, per il bene e la sicurezza del Paese. Mari calmi e vento in poppa, Ammiraglio! Il mio grazie all’Ammiraglio Credendino per il prezioso servizio reso alla sua amata Marina Militare e al Paese”, ha dichiarato il Ministro Guido Crosetto.

L’ammiraglio sarà tra gli speaker della 2^ edizione della Conferenza “Space&Underwater Conference”, organizzata dal nostro giornale, che si terrà a Roma il 3 dicembre prossimo, presso la Caserma “Salvo d’Acquisto” a Roma.

Perego: “Migliori auguri all’ammiraglio Berutti”

“Buon vento e i migliori auguri di buon lavoro all’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, nominato prossimo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare”, ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago. “Sono certo che la leadership e il profondo attaccamento al servizio dell’Ammiraglio Berutti Bergotto sapranno essere punti di riferimento e di ispirazione per tutto il personale di Forza Armata, a garanzia della tutela degli interessi nazionali in mare, e in continuità con quanto egregiamente svolto dall’Ammiraglio Enrico Credendino, al quale auguro il meglio per un futuro ricco di ulteriori successi“, ha concluso.

Il Cv di Giuseppe Berutti Bergotto

Classe 1963, dopo aver conseguito la maturità scientifica, ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno, dal 1982 al 1986 laureandosi in Scienze Marittime e Navali.

Imbarcato sulla fregata Libeccio con l’incarico di Ufficiale addetto al Servizio Armi, si è in seguito specializzato in Direzione del Tiro ed è stato destinato sulla fregata Maestrale con gli incarichi di Addetto prima e Capo Reparto Armi dopo.

Nel 1994/1995 ha assunto il Comando della nave portacqua Ticmo, dopo averne curato la fase finale dell’allestimento. Al termine del periodo di Comando è stato destinato a bordo di nave Audace con l’incarico di Capo Reparto Operazioni. Dal 1998 al 2001 ha svolto l’incarico di Accademic Officer ed insegnante di Astronoma e Navigazione presso l’Accademia Navale della Marina Statunitense ad Annapolis,

Successivamente è stato destinato, dal 2001 al 2003, in Accademia Navale a Livorno in qualità di Comandante della 4a e 5a Classe.

Nel 2004/2005 ha comandato la fregata lanciamissili Scirocco, partecipando a numerose attività operative NATO.

Dal 2005 al 2007 è stato destinato presso l’ufficio allestimenti nuove Unità navali di La Spezia per curare le attività di allestimento del cacciatorpediniere Andrea Doria di cui ha assunto il Comando dal 2007 al 2010.

Dal maggio 2012 al giugno 2016 ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale dell’Ufficio di Pianificazione Generale Finanziaria dello S.M.M.

Dal luglio 2016 al dicembre 2017 ha ricoperto l’incarico di Comandante della Seconda Divisione Navale e COMITMARFOR.

Ha ricoperto, inoltre, l’mcarico di “Force Commander” dell’operazione europea Eunavformed Sophia per il contrasto al traffico illecito di uomini ed armi nel nord Africa da giugno 2016 ad aprile 2017 e dal novembre 2017 al febbraio 2018.

Dal febbraio 2018 al luglio 2020 ha ricoperto l’incarico di Comandante Marittimo della Capitale e Capo Ufficio Affari Generali presso lo Stato Maggiore della Manna.

Dal ottobre 2020 al dicembre 2021 ha ricoperto l’incarico di Direttore per il personale Militare della Marina e Capo Ufficio Affari Generali presso lo Stato Maggiore della Marina.

Il 16 dicembre 2021 ha assunto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e dal 25 gennaio 2023 anche l’incarico secondario di Presidente dell’Ente Circoli della Marina Militare.