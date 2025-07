L’Agenzia per la Cybsersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato un bando per la selezione di 90 esperti cyber. Per inoltrare la domanda c’è tempo fino alle ore 18:00 dell’11 Settembre 2025.

ACN cerca nuovi esperti cyber

L’Agenzia per la Cybsersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato un nuovo bando, per mezzo della piattaforma inPA finalizzato all’assunzione di 90 nuovi esperti cyber.

Per inoltrare la propria candidatura ci sarà tempo fino alle ore 18:00 dell’11 settembre 2025 e bisognerà prima autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS. La nuova ricerca ha l’obiettivo dell’individuazione di figure tecniche e scientifiche, con conoscenze e competenze in diversi settori del comparto cyber.

Il sistema internazionale e gli scenari geopolitici e geo-economici sono sempre più complessi. Anche per questo, è emersa la necessità di nuove assunzioni e di un organico sempre più vario. Il quale deve esserepronto ad affrontare i rischi e le sfide.

Secondo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nei primi quattro mesi del 2025 c’è stato un aumento del 107% dei Distributed Denial of Service(DDoS). In numeri, ce ne sono stati 345 in più nei primi quattro mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. C’è stato anche un aumento del 64% degli attacchi ransomware.

I dettagli del bando

Entrando nel dettaglio, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha indetto i vari concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 90 esperti con orientamento tecnico scientifico. Di questi:

8 Esperti con orientamento in cloud e edge computing e in sistemi di telecomunicazione di nuova generazione.

con orientamento in cloud e edge computing e in sistemi di telecomunicazione di nuova generazione. 12 Esperti con orientamento in sistemi di Intelligenza Artificiale.

con orientamento in sistemi di Intelligenza Artificiale. 10 Esperti con orientamento in ispezioni di cybersicurezza.

con orientamento in ispezioni di cybersicurezza. 3 Esperti con orientamento in crittografia.

con orientamento in crittografia. 10 Esperti con orientamento in valutazione della sicurezza e certificazione di sistemi e componenti OT e ICT.

con orientamento in valutazione della sicurezza e certificazione di sistemi e componenti OT e ICT. 12 Esperti con orientamento in gestione e realizzazione di programmi industriali, tecnologici e di ricerca nel campo della cybersicurezza o dell’ICT.

con orientamento in gestione e realizzazione di programmi industriali, tecnologici e di ricerca nel campo della cybersicurezza o dell’ICT. 10 Esperti con orientamento in gestione e realizzazione di progetti IT.

con orientamento in gestione e realizzazione di progetti IT. 12 Esperti con orientamento in gestione del rischio cyber.

con orientamento in gestione del rischio cyber. 5 Esperti con orientamento in analisi della minaccia cyber.

con orientamento in analisi della minaccia cyber. 8 Esperti con orientamento in data analysis e produzione di statistiche sulla minaccia sulla minaccia cyber.

In caso di errore nella compilazione, è necessario inviare una nuova domanda di partecipazione, sempre entro i termini di scadenza per la presentazione della stessa.

Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, “si terrà conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima“. In questo caso le precedenti domande si intenderebbero revocate e prive di ogni effetto, in modo integrale e definitivo.

Per partecipare