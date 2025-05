Correva l’anno 2023 e la storica azienda di autotrasporti britannica Knights of Old, con sede a Kettering nel Northamptonshire doveva chiudere in seguito di un attacco ransomware. I criminal hacker sono riusciti a scalfire una compagnia di grande valore nel panorama, con 160 anni alle sue spalle. La portata dell’evento, dunque, ha ribadito come ad ogni livello economico siano fondamentali gli investimenti in sicurezza cibernetica.

La portata degli attacchi di criminal hacker

La storica azienda di autotrasporti britannica Knights of Old, con sede a Kettering nel Northamptonshire (UK) ha dovuto chiudere, in seguito ad un attacco ransomware. Nonostante una storia di più di un secolo (la sua fondazione risaliva al 1865) i criminali hanno destrutturato questa importante realtà economica. La stessa, infatti, come ha spiegato la BBC, ha dovuto chiudere.

La portata dell’illecito e soprattutto le conseguenze, sia in termini di immagine che soprattutto economici, sono state un monito. Basti pensare che – al 2023 – gli impiegati erano 730. La prospettiva che i mancati investimenti in sicurezza cibernetica e una continua attenzione del caso, dunque, possono tradursi in danni di gigantesca portata.

Quest’ottica vale nel Regno Unito, come altrove – soprattutto a livello di piccole e medie imprese – e l’Italia lo ha dimostrato.

La peculiarità del fatto

Il ransomware è una forma di malware estorsivo, che può essere introdotto in un sistema tramite un supporto fisico. La sua forza di vettore produce un blocco nell’accesso ai dati. Il passaggio successivo potrebbe essere quello di un furto delle informazioni, per inserirle nel dark web o per un riscatto.

Nell’ultimo lustro, queste modalità criminali sono ormai divenute una vera e propria risorsa per i cybercriminali, colpendo soggetti privati, aziende e istituzioni.

La ricerca di un rimedio

Tornando al ‘caso’ Knights of Old, i tecnici del gruppo hanno trovato – ben nascosta – una nota nei sistemi informatici dell’azienda. Nota, con cui si chiedeva un riscatto. Il problema principale, però, è stato il danneggiamento dei dati chiave.

Portare avanti tutte le operazioni a mano, senza gli ausili dell’informatica (e degli archivi cibernetici) ha reso impossibile rispettare le scadenze di rendicontazione stabilite dai finanziatori. La Knights of Old è stata costretta all’amministrazione controllata.

Paul Abbott, ormai ex responsabile di vertice dell’azienda, ha esortato i dirigenti a controllare anche i propri sistemi informatici. In questi termini: “Ci sono centinaia di aziende che sono state compromesse. Il problema è stato il danno alla reputazione. Qualsiasi cosa pensiate di aver fatto, fatela controllare seriamente da esperti. La gente non pensa che possa accadere a loro“.

Copertina: Knights of Old/Facebook