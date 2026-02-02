La Sapienza sotto attacco ransomware, sistemi IT bloccati

Da stamattina, 2 febbraio, i sistemi informatici dell’ateneo romano sono fuori uso a causa di un ransomware che ha coinvolto tutta la rete IT.

L’Università La Sapienza di Roma è sotto attacco informatico. Secondo quando riporta Repubblica da stamattina, 2 febbraio, i sistemi informatici dell’ateneo romano sono fuori uso a causa di un ransomware che ha coinvolto tutta la rete IT.

Non è ancora chiaro quando avverrà il ripristino del sistema. “Le operazioni di bonifica vedono in queste ore anche il prezioso supporto del personale di Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. L’Amministrazione dell’Ateneo sta operando per mitigare gli effetti del blocco e garantire la riattivazione dei servizi essenziali nel minor tempo possibile”, fa sapere l’Ateneo con una nota.

In via precauzionale, e al fine di garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, è stato disposto l’immediato blocco dei sistemi di rete.

Non è la prima volta che l’Università è vittima di un attacco informatico. Nel 2011 l’ateneo era stato preso di mira da un attacco informatico, durante il quale vennero esfiltrati dati personali di studenti e docenti, tra cui codici fiscali, indirizzi email, numeri di telefono e, in alcuni casi, credenziali di accesso ai sistemi informatici universitari.

