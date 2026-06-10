La fragilità invisibile del mondo connesso

Il XXI secolo lo stiamo governando con gli strumenti del XX.

C’è una coincidenza che la nostra epoca non merita, ma che ha ricevuto, comunque, con quella giustizia involontaria con cui ogni tanto la storia distribuisce i segnali a chi vuole leggerli.

Le Nazioni Unite pubblicano il rapporto più lucido mai scritto sui rischi sistemici delle infrastrutture digitali globali: un documento che parla di cascate di fallimenti, di interdipendenze invisibili, di una “pandemia digitale” come scenario plausibile per cui nessun governo è attrezzato.

Quasi in contemporanea, Leone XIV firma la sua prima enciclica sull’intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas, scegliendo come data il 135° anniversario della Rerum Novarum.

Non è una convergenza spirituale.

È una diagnosi doppia sullo stesso paziente, formulata da due medici che non si sono consultati e che hanno trovato la stessa lesione. Il punto è capire quale lesione. La Rerum Novarum di Leone XIII non era un testo contro la rivoluzione industriale, e chi la lesse così non aveva capito niente, allora come oggi.

Era il primo tentativo istituzionale di governare un sistema che aveva prodotto ricchezza straordinaria e fragilità straordinaria in eguale misura, e che le istituzioni dell’epoca non sapevano gestire perché non erano state costruite per farlo.

Tecnologia e consapevolezza

Leone XIV fa la stessa operazione, nello stesso solco, con la stessa consapevolezza che la tecnologia non si ferma e non si deve fermare, ma che lasciata a sé stessa produce un mondo che smette di essere umano non perché diventa cattivo, ma perché diventa indifferente. Il rapporto ONU, dal suo versante tecnico-istituzionale, dice la stessa cosa in prosa burocratica: i framework di governance esistenti non sono progettati per gestire quello che stiamo costruendo.

Tradotto: il ventunesimo secolo lo stiamo governando con gli strumenti del ventesimo. Qualche tempo fa, un aggiornamento difettoso di un software di sicurezza mandò in crash simultaneamente milioni di sistemi informatici in tutto il mondo. Ospedali che tornarono alla carta e alla penna. Aeroporti bloccati. Borse ferme. Nessun attacco, nessun nemico, nessuna intenzione ostile: solo la complessità ordinaria di un sistema globale che nessuno aveva progettato per fallire in modo ordinato, perché nessuno, in fondo, aveva davvero pensato che potesse farlo. Charles Perrow lo aveva scritto quarant’anni fa con una lucidità che fa quasi impressione: nei sistemi ad alta interdipendenza, il disastro non è un’anomalia. È una conseguenza attesa. La domanda non è più se, ma quando e quanto in profondità. Quello che colpisce, leggendo i due documenti uno accanto all’altro, è una convergenza che non ha nulla di metaforico né di retorico. Il rapporto ONU raccomanda, tra le sue priorità, il mantenimento delle competenze analogiche: preservare la capacità umana di funzionare quando i sistemi digitali si fermano. Magnifica Humanitas insiste sulla dignità della persona come valore che non si deriva da nessun sistema e non si misura in termini di efficienza operativa. Due linguaggi radicalmente diversi, la stessa domanda di fondo: cosa resta quando la Rete si spegne?

Il paradosso della nostra società

La risposta implicita di entrambi i documenti è che qualcosa deve restare e che oggi non siamo affatto sicuri che resti. Il paradosso della nostra civiltà iperconnessa è brutale nella sua semplicità: più il mondo diventa intelligente, più aumenta il numero delle cose che non possono permettersi di fermarsi. La vera infrastruttura critica non è la Rete. È la certezza – sempre meno garantita, sempre più data per scontata – che la Rete non si fermerà. E su quella certezza poggia tutto: l’economia, la sanità, i trasporti, le comunicazioni, la capacità degli Stati di funzionare come Stati.

Abbiamo costruito una civiltà la cui tenuta dipende dalla continuità di sistemi che non abbiamo ancora imparato a governare, e che non abbiamo nemmeno, nella maggior parte dei casi, imparato a far fallire in modo sicuro. Leone XIII, nel 1891, quella domanda se la pose in tempo. La risposta arrivò in decenni, tra conflitti e trasformazioni che nessuno aveva previsto. Ma la domanda era stata posta. Oggi viene posta di nuovo, da parti diverse e con linguaggi diversi, nello stesso momento storico. Stavolta, tra la domanda e il disastro, c’è meno tempo di quanto la storia abbia mai concesso.

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