Bruxelles ha adottato la Dichiarazione del G7 per la cybersicurezza, approvato lo scorso 26 maggio. Prossime fasi, la sua implementazione.

La Commissione Europea ha accolto favorevolmente l’adozione della Dichiarazione del Gruppo di lavoro del G7 sulla cybersicurezza. Il documento e il suo accoglimento rappresentano “un passo importante verso il rafforzamento delle difese informatiche collettive contro le minacce digitali in continua evoluzione“.

Sotto la Presidenza francese del G7 e con la guida dell’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), la Dichiarazione evidenzia l’urgente necessità di un’azione coordinata su alcune materie cyber. Dalla crittografia post-quantistica, ai rischi di cybersicurezza legati all’AI, alla resilienza delle telecomunicazioni, fino alla protezione delle piccole e medie imprese (PMI).

Sono tutte “priorità fondamentali” che sono strettamente allineate con la strategia europea per la cybersicurezza.

I punti chiave della della Dichiarazione e le politiche dell’UE

Il G7 per la cybersicurezza si è confrontato sull’impatto delle minacce informatiche sulla Sicurezza Nazionale e sulla resilienza economica. E in relazione a questa, sulla resilienza dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche.

Il documento finale presenta alcune linee guida, indicando la direzione per affrontare le sfide in materia di cyber. Nel dettaglio le linee della Dichiarazione – e le contestuali deliberazioni dell’UE – sono:

Migrazione verso la crittografia post-quantistica (PQC). L’UE ha adottato nel 2025 una roadmap per garantire una migrazione coordinata verso la PQC, definendo scadenze precise per i casi d’uso più critici.

Rischi di cybersicurezza connessi all’AI. La Commissione sta preparando un nuovo piano di azione su AI e sicurezza informatica per supportare Governi e Imprese.

Sicurezza informatica delle telecomunicazioni. Nell’UE, la direttiva NIS2 stabilisce già standard elevati per la resilienza del settore delle telecomunicazioni. Con la proposta di revisione del Cybersecurity Act, si punta a rafforzare la sicurezza delle catene di fornitura ICT nel comparto telecomunicazioni.

Rafforzare le PMI contro le minacce cyber. Oltre al Cyber Resilience Act, Bruxelles vuole rafforzare il ruolo dell’ENISA.

Come agirà la Commissione

Per le prossime fasi, la Commissione parteciperà attivamente alla riunione autunnale del Gruppo di lavoro sulla sicurezza informatica del G7 per portare avanti tali priorità. In questa sede si avvalerà dei quadri normativi dell’UE.

La principale finalità è quella “di portare a termine i lavori prima del passaggio della presidenza del Gruppo di lavoro sulla sicurezza informatica del G7 agli Usa nel 2027“.

Per approfondire

Leggi la dichiarazione del G7 Cybersecurity Working Group del 27 maggio 2026.

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