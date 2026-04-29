La Banca d’Italia ha pubblicato un bando per l’assunzione di 50 profili ICT. Il termine ultimo per inoltrare la domanda è il 28 maggio 2026, ore 12:00.

La Banca d’Italia assumerà a tempo indeterminato 50 nuovi profili esperti in ICT, rispettivamente:

A. 10 Esperti – profilo tecnico nel campo dell’ICT.

– profilo tecnico nel campo dell’ICT. B. 5 Esperti – profilo tecnico con esperienza nel campo della cybersecurity o della cyber intelligence applicate alla difesa preventiva, proattiva o reattiva.

– profilo tecnico con esperienza nel campo della o della cyber intelligence applicate alla difesa preventiva, proattiva o reattiva. C. 35 Assistenti – profilo tecnico nel campo dell’ICT.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28 maggio 2026

(ora italiana).

Si potrà impiegare esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia

all’indirizzo www.bancaditalia.it. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di

partecipazione al concorso.

Differenze operative

L’esperto cura prevalentemente attività di progettazione e realizzazione di sistemi informatici, reti di

telecomunicazione e infrastrutture di sicurezza a supporto dell’azione svolta dalla Banca d’Italia. Il tutto, anche in ambito internazionale.

L’assistente collabora alle attività di progettazione e realizzazione di tali sistemi informatici, reti di telecomunicazione e infrastrutture di sicurezza e ne cura l’esercizio e la manutenzione. Le persone selezionate saranno utilizzate prevalentemente negli uffici dell’Amministrazione centrale situati presso il Centro Donato Menichella di Frascati (Roma).

Prove di concorso

Sulla pagina specifica, la Banca ha poi elencato le prove da dover eseguire nell’ottica di assunzione delle posizioni.

Test preselettivo

Il test preselettivo si compone di 60 quesiti logico-matematici, logico-deduttivi e di comprensione del

testo. Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un Comitato nominato dalla Banca d’Italia.

La durata complessiva della prova è stabilita dal Comitato fino a un massimo di 75 minuti. La correzione del test preselettivo avviene in forma anonima con l’ausilio di tecnologia informatica e con una valutazione fino a un massimo di 60 punti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati il giorno della prova.

Il risultato conseguito nel test, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta nonché della data e del luogo di svolgimento della stessa, viene reso disponibile alla persona interessata. Esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia. Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

La prova scritta

La Banca d’Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, una Commissione incaricata di

sovrintendere alle prove d’esame. Le prove si svolgono a Roma e consistono in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta prevede lo svolgimento di due quesiti tecnici sugli ambiti tematici indicati nei

programmi allegati nonché di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. La durata

complessiva della prova verrà stabilita dalla Commissione fino a un massimo di 5 ore.

I quesiti tecnici, che possono includere anche l’esame di un caso pratico, devono essere scelti tra quelli

proposti dalla Commissione, secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei programmi allegati.

I due quesiti tecnici sono valutati fino a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un

massimo di 30 punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno 18 punti in

ciascuno dei quesiti.

Sono tuttavia ammessi alla prova orale coloro che abbiano conseguito un punteggio di almeno 15 punti in uno dei quesiti, purché il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti.

L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti tecnici. Questo, secondo quanto è previsto dal comma precedente ed è valutato fino a un massimo di 2 punti.

Per partecipare

Per iscriversi al concorso e inoltrare la domanda clicca qui.

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