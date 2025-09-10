L’edizione 2025 porta a Norimberga oltre 950 espositori e un programma con più di 400 sessioni dedicate alla sicurezza informatica.

it-sa Expo&Congress, la più grande fiera europea dedicata alla sicurezza IT, si svolgerà dal 7 al 9 ottobre 2025 presso il Centro Espositivo di Norimberga, con cinque padiglioni espositivi.

La fiera ha integrato per la prima volta il padiglione otto con grande successo. Questo padiglione è già completamente prenotato e lo spazio espositivo complessivo è cresciuto di oltre il 12% rispetto allo scorso anno, con oltre 950 espositori. L’espansione conferma l’elevata domanda e la crescente attenzione rivolta alle tematiche di sicurezza informatica a livello internazionale.

“Ogni anno, it-sa Expo&Congress è un importante punto d’incontro per il settore della sicurezza informatica. Sono particolarmente lieto di poter dare nuovamente forma alla fiera come piattaforma per l’innovazione, lo scambio e soluzioni orientate al futuro, insieme ai nostri espositori, partner e visitatori”, spiega il direttore della fiera, Thimo Holst.

Come di consueto, la fiera sarà accompagnata dal Congress@it-sa, che si terrà dal 6 al 9 ottobre e offrirà spazio per un approfondito scambio professionale. Con un’ampia gamma di presentazioni, tavole rotonde e opportunità di networking, it-sa Expo&Congress crea ancora una volta un contesto per il confronto e la presentazione di sviluppi innovativi nel settore della sicurezza informatica.

La tecnologia come arma geopolitica: la visione del Dr. Jean-Marc Rickli sulla ridefinizione del potere globale

Un momento clou del programma di supporto dell’it-sa Expo&Congress 2025 sarà segnato dal discorso di apertura del Dr. Jean-Marc Rickli, responsabile del dipartimento Global Risk and Resilience del Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Nella sua presentazione, il rinomato esperto di sicurezza illustrerà il ruolo delle tecnologie innovative come fattori di influenza geopolitica.

Il discorso di apertura è rivolto a tutti coloro che vedono gli sviluppi tecnologici non solo come motori dell’innovazione, ma anche come sfide strategiche. Si rivolge in particolare ai leader e agli esponenti del settore della sicurezza informatica con una specifica attenzione alla dimensione strategica.

Ampio programma di forum con oltre 400 sessioni – traduzione supportata dall’AI per un pubblico internazionale

Il programma di forum di it-sa Expo&Congress 2025 offre una gamma unica, con oltre 400 presentazioni direttamente nei padiglioni espositivi, dedicate a diversi temi:

Technological trends : AI, Cloud security, Zero trust, OT security

: AI, Cloud security, Zero trust, OT security Strategic topics : Cyber resilience, Digital sovereignty, European regulation

: Cyber resilience, Digital sovereignty, European regulation Management & Compliance : Awareness, Data protection, Governance

: Awareness, Data protection, Governance Technical deep dives : Penetration testing, Secure development, Threat intelligence

: Penetration testing, Secure development, Threat intelligence Industry focus : CRITIS, Healthcare, Industry, Public sector

: CRITIS, Healthcare, Industry, Public sector Community formats: Women4Cyber, CISO Alliance, ECSO, TeleTrusT

Tutte le sessioni saranno liberamente accessibili e successivamente disponibili su richiesta sulla piattaforma digitale it-sa 365. Per la prima volta, tutti i contributi saranno tradotti in diretta dal tedesco all’inglese grazie all’intelligenza artificiale, rendendo il programma accessibile a un pubblico internazionale.

La piattaforma digitale it-sa 365: anteprima dell’it-sa Expo&Congress del 23 settembre 2025

La piattaforma digitale it-sa 365 supporta i responsabili della sicurezza informatica durante tutto l’anno, con informazioni specialistiche approfondite e numerose opportunità di networking.

Il 23 settembre, il Digital Preview Day offrirà una panoramica compatta dei punti salienti del prossimo it-sa Expo&Congress. L’evento online è rivolto ai potenziali partecipanti e ai rappresentanti dei media.

“Il Preview Day è l’occasione perfetta per entrare nel mood della fiera it-sa Expo&Congress. Grazie ad esso, i partecipanti avranno l’opportunità di fare networking prima di arrivare in fiera e di immergersi nelle tematiche che verranno affrontate, preparandosi al meglio alla loro esperienza: un vero vantaggio a portata di mano”, spiega Verena Huber, Digital Product Manager di it-sa 365.

Grazie a funzionalità quali l’exhibitor overview, una ricerca dettagliata dei prodotti, la chat e un’agenda per fissare appuntamenti, la piattaforma supporta l’organizzazione personale della visita in fiera. In particolare, la piantina digitale permette ai visitatori di pianificare in anticipo il percorso verso gli stand degli espositori.

