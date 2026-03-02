Il successore ad interim di Ali Khamenei, l’Ayatollah Alireza Arafi è un teologo di sicurezza informatica e AI.

L’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei ha costretto i vertici dell’Iran a nominare un suo successore ad interim. La designazione è andata sull’Ayatollah Alireza Arafi, un teologo esperto di AI, cyber e in particolare di digitalizzazione degli apparati amministrativi.

Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, in caso di morte della Guida Suprema il potere passa ad un consiglio ad interim. Ne fanno parte il Presidente in carica, il capo della magistratura e un giurista religioso selezionato dal Consiglio dei Guardiani.

L’Ayatollah Alireza Arafi ricopre questo terzo posto cruciale, con una scelta che, hanno sottolineato diversi analisti, è stata sorprendente. Arafi, infatti, non risultava tra i principali accreditati alla successione. Tuttavia, questa decisione rappresenta il segnale di quanto Teheran abbia rivolto le attenzioni verso una delle principali falle di sicurezza.

Teologia e AI al servizio della religione

Alireza Arafi è nato nel 1959 a Meybod, nella provincia di Yazd. Formatosi a Qom, qui ha completato studi in giurisprudenza islamica (fiqh), filosofia e discipline correlate.

Pur appartenendo all’establishment religioso tradizionale, Arafi è descritto come “un religioso attento alle trasformazioni tecnologiche” e al loro rapporto con la dottrina religiosa sciita. In più occasioni ha sottolineato l’importanza di sfruttare gli strumenti moderni e l’AI, per la diffusione del messaggio religioso e ideologico dello sciismo islamico a livello globale.

L’importanza del messaggio

Tale approccio, considerando il momento di particolare difficoltà della Repubblica Islamica, è un indirizzo preciso e per certi versi “innovativo” per affrontare la transizione.

Insieme al Presidente Masoud Pezeshkian e al Capo della Magistratura Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, Arafi dovrà cercare di garantire la stabilità e la continuità delle istituzioni. In questo senso, la capacità di adattare rigore dottrinale alle nuove istanze sarebbe anche funzionale ad incontrare il favore delle generazioni più giovani all’interno dell’apparato istituzionale iraniano.

Sebbene permangano i dubbi, la nomina di Arafi sottolinea come il Governo iraniano agisce, privilegiando la fedeltà ideologica e il controllo istituzionale.

