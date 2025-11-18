Il Piano di Crosetto per la Difesa, scarica il PDF

Di seguito pubblichiamo il “non-paper”, ossia il documento personale del ministro della Difesa Crosetto in cui illustra la “Strategia attiva” per contrastare la “guerra ibrida”. Ecco come il ministro l’ha presentato nella sua introduzione.

Crosetto: “Non è più sufficiente proteggersi, serve azione predittiva e adattativa”

Questo non paper rappresenta la mia visione relativamente a una delle più subdole minacce che ogni giorno erode in modo silente la sicurezza delle nostre società: la minaccia ibrida.

L’inquadramento proposto, seppur in continuo mutamento, è stato costruito integrando informazioni non classificate del comparto intelligence con analisi estrapolate da fonti aperte attendibili, arricchite dalle mie interlocuzioni avute con colleghi europei.

Quanto emerge è una attività malevola sotto soglia, in incessante mutamento, adattiva, multidominio e multidimensionale, volta a colpire in modo asimmetrico i centri di gravità dei nostri sistemi di governance.

Il dominio cyber – come ho avuto modo di condividere davanti alla IV Commissione Difesa della Camera a gennaio 2025 – è il moltiplicatore che tiene insieme tutto: consente campagne di disinformazione, interferisce con i processi democratici, mette in difficoltà infrastrutture critiche (sanità, energia, trasporti, finanza) e rende ardua l’attribuzione grazie all’impiego di proxy e alla “plausible deniability”. Nell’ambito ibrido conta più la percezione che la certezza: l’obiettivo non è solo colpire, ma instillare dubbio e insicurezza. La percezione pubblica di vulnerabilità, anche in assenza di prove definitive, produce effetti strategici pari – o superiori – a quelli di un attacco dichiarato.

Abbiamo organizzato le pagine seguendo un percorso lineare: che cosa (definizioni, attori, strumenti), dove (vulnerabilità e settori), come (risposte e linee d’azione). La sezione sulle alleanze (NATO, UE, G7) fornisce cornice, vincoli e opportunità di condivisione; il case study sul conflitto russo- ucraino mostra come il “sotto soglia” sia ormai uno stato di lavoro più che un’eccezione. In coda, un documento in appendice propone un benchmark delle organizzazioni cyber di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Stati Uniti e Canada: non un catalogo, ma una griglia utile a capire che cosa funziona altrove e quali gap dobbiamo colmare.

Si sta consolidando, tra analisti e opinioni pubbliche, la percezione di una insufficiente deterrenza nel dominio “sotto soglia”, dove la rapidità e la continuità delle operazioni ibride superano spesso la nostra capacità di reagire in modo coordinato e tempestivo.

Se devo condensare le riflessioni del mio Dicastero, quindi: contenere non basta. Non possiamo pensare di superare la minaccia ibrida con un approccio settoriale o monodimensionale in quanto le crisi generate saranno sempre più sistemiche e simultanee. Occorre maturare, con strumenti chiari e tempi rapidi, una capacità di azione predittiva e adattiva volta a prevenire, dissuadere e assorbire gli attacchi ibridi.

Per approfondire