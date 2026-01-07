La Corea del Nord ha presentato il suo primo sottomarino nucleare lanciamissili balistici (SSBN) da 8.700 tonnellate, segnando un salto tecnologico per la marina del Paese.

La Corea del Nord ha recentemente svelato al pubblico il suo primo sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN). L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, la Korean Central News Agency, ha diffuso alcune immagini che mostrano il leader Kim Jong-Un in visita all’impianto di costruzione del mezzo.

Di cosa si tratta?

Il sottomarino ha un dislocamento di 8700 tonnellate, rendendolo l’unità più grande mai realizzata dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea. Le dimensioni, come evidenziato dalla CNN, lo rendono paragonabile alla maggior parte dei sottomarini d’attacco a propulsione nucleare della classe Virginia della flotta statunitense.

Un tale dislocamento è probabilmente dovuto sia alla presenza del reattore nucleare che all’imbarco di quelli che sono stati definiti come “missili strategici”. Quest’espressione lascia intendere la possibilità che il sottomarino abbia missili balistici lanciati da sottomarino con capacità nucleare (SLBM).

Non è ancora chiaro quanti di questi SLBM possano essere imbarcati né quale sia precisamente la loro gittata. Le stime, però, indicano che il sottomarino ne possa trasportare fino a 10, con una portata di diverse migliaia di chilometri.

Qual è il contesto?

La diffusione delle immagini del nuovo sottomarino si inserisce in un periodo di modernizzazione della Marina nordcoreana, processo avviato per mitigare l’invecchiamento che sta progressivamente subendo l’attuale flotta sia di superficie che subacquea, prevalentemente composta da progetti sovietici risalenti alla Guerra Fredda.

Il piano quinquennale per la difesa nazionale della Corea del Nord include esplicitamente l’obiettivo di dotarsi di un sottomarino a propulsione nucleare. Queste unità infatti offrono numerosi vantaggi operativi: possono rimanere sommerse per periodi molto lunghi, e risultano generalmente più veloci e silenziose rispetto a quelle convenzionali.

Attualmente, solamente Usa, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e India hanno a disposizione questa tecnologia. La realizzazione di una piattaforma di questo tipo rappresenta da anni una proprietà strategica per Kim, che ne aveva parlato per la prima volta già nel 2021, durante un congresso del Partito dei Lavoratori.

Questo sottomarino è il primo del genere al servizio della Corea del Nord e rappresenta un notevole salto tecnologico rispetto alle unità attualmente in servizio, tutte operanti a propulsione convenzionale.

L’importanza del “second strike”

Kim Jong-Un, alla Korean Central News Agency, ha ribadito l’importanza di questa unità per la politica di Difesa nordcoreana che è “basata sulla capacità offensiva più forte”. Ha infatti spiegato: “Consideriamo la capacità offensiva super-potente come il miglior scudo per la sicurezza nazionale nello sviluppo delle forze armate”.

L’entrata in servizio del nuovo sottomarino nucleare mira appunto a rafforzare le capacità del cosiddetto “second strike” nucleare del Paese, aumentando la propria deterrenza atomica in caso di conflitto. In questo senso, l’SSBN si configura come un elemento chiave della volontà strategica di Pyongyang di potenziare le proprie ancora limitate capacità marittime, nel più ampio contesto di sicurezza nella regione dell’Asia nord-orientale e dell’Indo-Pacifico.

Per la Corea del Nord, infatti, il supporto di Washington alla Corea del Sud nello sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare è un affronto: una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale che va contrastata.

