Accordo firmato in questura a Venezia tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) e il Cvn per rafforzare la protezione informatica dell’infrastruttura che difende la città dall’acqua alta.

Venezia rafforza la difesa del Mose anche sul fronte digitale. Ieri in questura è stato firmato un protocollo di collaborazione tra la Polizia di Stato, attraverso il Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc), e il Consorzio Venezia Nuova (Cvn), con l’obiettivo di rafforzare la resilienza dell’infrastruttura contro possibili cyber attacchi.

L’intesa punta a favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa per proteggere uno dei sistemi di difesa più importanti per la salvaguardia della città lagunare.

Scambio di informazioni per prevenire gli attacchi

Il protocollo firmato ieri prevede soprattutto uno scambio strutturato di informazioni tra il Consorzio e la Polizia. Anche un tentativo di attacco non andato a buon fine può infatti fornire elementi preziosi per rafforzare i sistemi di difesa.

Le informazioni raccolte consentono di individuare indicatori di compromissione, le cosiddette IoC (Indicators of Compromise), cioè le tracce digitali che permettono di riconoscere attività sospette e prevenire nuove intrusioni.

“Questo porta le strutture a essere più protette”, ha spiegato la dirigente del Cosc Veneto, Tiziana Pagnozzi. “Prima di tutto attraverso la formazione degli operatori. Siamo al trentaseiesimo protocollo firmato in Veneto e continueremo su questa strada per diffondere sistemi sempre più efficaci di difesa dalle minacce informatiche”.

La sicurezza informatica parte dal fattore umano

Il rafforzamento delle difese digitali non riguarda soltanto tecnologie e sistemi di protezione. Una parte centrale del lavoro riguarda infatti il comportamento degli operatori. Malware diventano sempre più sofisticati, ma il fattore umano continua a rappresentare uno dei punti più vulnerabili delle infrastrutture digitali.

Gli operatori della Polizia postale sono impegnati nella formazione del personale per diffondere buone pratiche di sicurezza e prevenire tecniche di ingegneria sociale, con cui i criminali cercano di ottenere informazioni sfruttando fiducia e confidenza.