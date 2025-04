Già Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Mario Cinque è stato nominato Vice Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). La formalizzazione dell’accordo, con DPCM del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dunque legittimato un importante cambiamento nel comparto della sicurezza nazionale.

Novità nel comparto della sicurezza nazionale

Cambio importante all’interno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), con la nomina a nuovo Vice Direttore del Generale di Corpo d’Armata Mario Cinque. Il Generale, già Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha sostituito Giuseppe Del Deo, appena dimessosi. Ne hanno dato notizia sia il Ministero della Difesa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel dettaglio, la formalizzazione dell’incarico è avvenuto mediante DPCM con la firma dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Della nomina è stato informato anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), organo bicamerale di vigilanza sui servizi di sicurezza.

Tra i vari compiti di cui si occuperà il Generale ci sarà ovviamente il tema della cybsersicurezza, nella misura in cui l’Italia ha davanti a sé tante e numerose sfide. Del resto, in questi giorni, dalla maggioranza è arrivata l’apertura alla Proposta di Legge del Partito Democratico contro gli attacchi ransomware.

Lo storico del Generale Cinque

Dopo trenta anni di servizio nelle istituzioni – di cui venti nei servizi di intelligence – Del Deo ha lasciato il suo incarico, rispetto al quale si è insediato il Generale. Dopo gli anni della formazione, Cinque ha operato nell’Arma territoriale, in varie Regioni. In Sicilia è stato anche comandante della sezione anticrimine del Raggruppamento operativo speciale.

Ha anche lavorato presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. In questa veste ha lavorato in qualità di capo sala operativa e capo ufficio operazioni, capo ufficio personale ufficiali e capo del I Reparto. Con i gradi di Colonnello, ha retto l’incarico di Comandante del reggimento corazzieri e aiutante di campo del Presidente della Repubblica.

Lo scorso anno si era parlato di lui come possibile nuovo vertice dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), al posto del Prefetto Bruno Frattasi (in carica da Marzo 2023). Tuttavia, questa possibilità non ha poi trovato alcun seguito.

Il Ministro Crosetto ha commentato la novità in questi termini: “Congratulazioni al Generale Cinque. Questa nomina è il giusto riconoscimento del valore di un servitore delle Istituzioni. Le quali, nel corso della sua carriera, ha sempre operato nell’interesse del Paese, con impegno e dedizione. Auguri di buon lavoro!”.