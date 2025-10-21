Se un problema a migliaia di chilometri ferma i servizi qui, la sovranità digitale non esiste.

Amazon, sul cloud, parla di un problema interno, nato in un centro dati statunitense e poi risolto nell’arco della giornata. Il punto però è un altro, vale a dire un singolo disservizio negli Usa non dovrebbe bloccare piattaforme, servizi e dati che operano in Europa. Questo è il segno che la nostra autonomia digitale è ancora più teorica che reale.

Spostare i dati in Europa non basta. Sovranità significa poter decidere e intervenire in Europa quando qualcosa va storto. Parliamo di accessi, chiavi e tracciamenti sotto responsabilità europea, tempi di ripristino chiari, doveri precisi per i fornitori.

Servono standard minimi per i servizi essenziali: controllo operativo nel perimetro europeo e verifiche indipendenti sulla resilienza. Il resto sono slogan.

Non un caso isolato

Negli ultimi mesi, si sono registrati disservizi simili legati agli aggiornamenti Microsoft. Per esempio, il blackout di Microsoft 365 dovuto a un errore negli update. Questi sono i segnali di una stessa fragilità, ossia la dipendenza da pochi snodi critici.

La vera sfida non è più solo innovare, ma rendere il digitale affidabile, trasparente e sotto controllo europeo. Senza responsabilità diretta sulle infrastrutture strategiche, ogni piano di sovranità resta un esercizio di stile.