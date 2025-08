Il 26 luglio 2025 il Venetian Resort, uno dei più esclusivi casinò di Las Vegas ha riscontrato gravi disservizi operativi. Un campanello dall’allarme per tutti quei soggetti che gestiscono denaro e servizi digitalmente.

I disservizi del Venetian

Lo scorso 26 luglio una serie di disservizi hanno colpito il Venetian Resort, uno dei più esclusivi casinò della Strip di Las Vegas. L’interruzione ha causato il malfunzionamento delle slot machine (fino all’80% di queste in alcune aree) e ha creato difficoltà sia agli ospiti che agli operatori.

Ha causato disagi diffusi e costretto centinaia di clienti a fare lunghe code solo per effettuare il check-in e usufruire di altri servizi. Secondo The Street, nonostante si fosse ipotizzato un attacco informatico, non si sono avute prove a conferma di questa ipotesi. Nell’ottica del settore del turismo e dell’intrattenimento non si sarebbe trattato comunque di una novità.

Si pensi a quando, due anni, fa il gruppo ransomware ALPHV ha rivendicato pubblicamente la responsabilità di un attacco a MGM Resorts. Al netto delle apparenti diversità operative questo episodio può evidenziare collegamenti diretti tra il settore ludico e la gestione digitale del denaro.

La gestione del denaro

Tra le principali lamentele c’è stata quella del pagamento in contanti, ad esempio per mangiare, in qualità di unica modalità rimasta per usufruire dei servizi. Gli stessi visitatori hanno fatto molta ‘pubblicità negativa’, esprimendo preoccupazione sulle reti sociali e sulle piattaforme di recensioni.

Si chiedevano, inoltre, se problema fosse dovuto a lavori di ristrutturazione o test in corso in tutto il resort e se fossero imminenti ulteriori malfunzionamenti. Il disservizio si è protratto per le ore cruciali del pomeriggio, rallentando le operazioni di prelievo e aumentando il traffico di ospiti presso i chioschi assistiti dal personale.

Un portavoce della struttura ha dichiarato che il WiFi del resort ha smesso di funzionare intorno alle 16:30.

“Abbiamo riscontrato un problema con la nostra connessione Internet che ha interessato alcuni dei nostri sistemi nel resort”, ha dichiarato domenica mattina il portavoce al Las Vegas Review-Journal. “Il nostro team IT ha ripristinato i nostri sistemi e il resort è tornato alla normale operatività”.

I tempi dell’interruzione

Il poco tempo del disservizio è stato sufficiente per creare numerose critiche. Tuttavia, come scritto, la direzione del Venetian ha voluto a più riprese escludere eventuali attacchi cyber.

Sebbene le slot machine siano un’attrazione fondamentale, secondo quanto riferito i sistemi fondamentali dell’hotel e del ristorante del Venetian avrebbero funzionato normalmente. Questo ha significato che le interruzioni non avrebbero interessato le operazioni della reception o i pagamenti.

Tuttavia, la mancanza generalizzata dei servizi di merito ha rimarcato quanto anche i locali di lusso di fascia alta siano vulnerabili a problemi tecnici interni. E come, almeno in teoria, questi possano essere dei vettori per i criminali digitali.

Tra rischi e aspettative

Visti i potenziali rischi, anche le interruzioni minori ricevono tutte le massime attenzioni del caso. La pronta dichiarazione del Venetian ha sottolineato la sensibilità nei confronti delle minacce alla sicurezza informatica e del controllo pubblico da parte degli operatori concorrenti.

I disservizi del Venetian non sono durati molto ma hanno messo in luce quanto possano essere vulnerabili le catene del valore che infrastrutturano i complessi sistemi dei casinò.

Di fronte all’aumento dei rischi informatici e alle aspettative degli ospiti di un servizio digitale senza interruzioni, si creano sempre nuove questioni. Cosicché anche i normali aggiornamenti delle slot machine possono trasformarsi in grattacapi operativi.