ICE – Palantir, una lista di 20 milioni di persone accessibile dagli iPhone

15 Maggio 2026
,
Precedente

Related Posts

Usa DHS

ICE, Palantir trasforma gli iPhone degli agenti in strumenti di sorveglianza su 20 milioni di persone

15 Maggio 2026

Dai dossieraggi ai dati venduti, il vero problema non è l’accesso: sì alla tecnologia anti-dipendenti infedeli

15 Maggio 2026
Apple Mythos

Cybersicurezza, anche macOS di Apple è “vulnerabile” a Mythos di Anthropic

15 Maggio 2026
Foxconn

Foxconn, Nitrogen rivendica l’attacco ransomware

15 Maggio 2026

Ultime news

kill-switch
Usa DHS
Usa DHS
Apple Mythos
Foxconn
Italia Esercito
Germania Cyber