Gratteri: “AI usata così dalle mafie”

24 Ottobre 2025
58 milioni per la cybersicurezza delle PA. L’avv. Mele: “Con decreto si consolida ruolo di ACN come regia della resilienza cyber dell’Italia”

24 Ottobre 2025
Gratteri: “Per fare arrivare la cocaina in Europa, i grandi clan delle mafie usano l’AI. Presto AI anche in Magistratura per contrastarli”

24 Ottobre 2025
L’Europa investe 20 milioni per difendere i cavi sottomarini. Al via il primo hub nel Nord Europa per il monitoraggio

24 Ottobre 2025
Attacco cyber contro Jaguar e Land Rover, stimati danni per 1,9 miliardi di sterline

24 Ottobre 2025

