Google ha annunciato l’acquisizione della startup israeliana di cybersicurezza Wiz per 32 miliardi di dollari. Si tratta della più grande acquisizione mai realizzata dal colosso di Mountain View, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nel cloud e competere con giganti del settore come Microsoft e Amazon.

Un’acquisizione strategica per Google Cloud

Fondata nel 2020, Wiz ha rapidamente guadagnato notorietà nel settore della cybersicurezza grazie alla sua innovativa piattaforma di sicurezza per il cloud. La startup ha raggiunto 100 milioni di dollari di entrate annuali ricorrenti in soli 18 mesi, diventando una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita.

Google prevede di integrare Wiz all’interno di Google Cloud, combinando la sua tecnologia con Google Security Operations per offrire soluzioni di protezione avanzate per infrastrutture cloud multi-piattaforma. L’obiettivo è migliorare la sicurezza su vasta scala, sfruttando anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Già nel 2024, Google aveva tentato di acquisire Wiz con un’offerta di 23 miliardi di dollari, che la startup aveva rifiutato mentre valutava un’eventuale quotazione in borsa. Ora, con questa nuova proposta da 32 miliardi, Wiz ha accettato di entrare a far parte dell’ecosistema di Google.

La competizione con Microsoft e Amazon

Questa acquisizione rappresenta una mossa strategica per Google Cloud, che cerca di rafforzare la sua posizione nel settore della cybersicurezza e del cloud computing. Microsoft, con il suo servizio Azure, e Amazon, con AWS, sono da tempo leader nel mercato e stanno investendo sempre più in tecnologie di sicurezza avanzata.

Con l’integrazione di Wiz, Google punta a offrire una soluzione più sicura e completa per le aziende che operano su infrastrutture cloud, riducendo il rischio di attacchi informatici e migliorando la protezione dei dati. L’integrazione delle tecnologie di Wiz con Google Cloud potrebbe portare a nuove soluzioni innovative, rafforzando ulteriormente la posizione di Google in un settore sempre più strategico.