Secondo la Banca d’Inghilterra, il blocco delle produzioni automobilistiche ha avuto un impatto diretto sul PIL britannico, che è rimasto fermo nell’ultimo trimestre. Un dirigente di Jaguar Land Rover ha definito la situazione “interessante da sentire”.

L’attacco informatico ai danni di Jaguar Land Rover (JLR) dello scorso agosto è costato all’azienda 196milioni di sterline, causando una diminuzione della produzione automobilistica del 28,6%. La conseguenze diretta è che il PIL britannico si è praticamente fermato, limitandosi alla crescita dello 0,1%.

Gli effetti dell’attacco del gruppo hacker criminale Scattered Spider sono stati sistemici e le ulteriori potenzialità di ripresa generale si sono fermate.

L’operazione – il più grande incidente cyber della storia britannica secondo alcuni analisti con danni da 1,9miliardi di sterline – si è infatti innestata all’interno di un settore già in calo.

Le stime del Governo britannico

Secondo le stime dell’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), complessivamente gli autoveicoli hanno sottratto 0,17 punti percentuali alla crescita del PIL nel solo mese di settembre. Sono stati invece 0,06 i punti percentuali nell’intero terzo trimestre.

La chiusura degli stabilimenti britannici di JLR ha contribuito in modo significativo alla contrazione della crescita economica in Uk. Dalle stime della Banca d’Inghilterra, in effetti, è emerso che la diminuizione del 28,6% della produzione automobilistica ha portato, di fatto, il PIL britannico alla stagnazione.

L’impatto della chiusura ha colpito anche le fabbriche della catena di fornitura dell’industria automobilistica, coinvolgendo le oltre 5mila organizzazioni dell’indotto.

I profitti hanno subìto un crollo vertiginoso, passando da quasi 400 milioni di sterline (398 milioni di sterline) di un anno fa a una perdita di 485 milioni di sterline nei tre mesi fino alla fine di settembre. I ricavi sono diminuiti di quasi il 25% e gli effetti potrebbero continuare. Tutto questo, perché l’interruzione della produzione potrebbe riflettersi sulle vendite dei prossimi mesi.

In questi termini, dunque, si è evidenziato come il rischio cyber abbia costruito un’incidenza sistemica diretta. In particolare su:

– PIL.

– Filiere industriali, con annesso loro blocco.

– La competitività di un Paese che risulta alterata.

– Il valore di mercato in settimane, mediante la sua cancellazione.

Perché colpire le catene del valore?

L’attacco cyber contro la multinazionale delle automobili è stato perciò un esempio tangibile degli obiettivi degli hacker criminali rispetto ai servizi di grande rilevanza economica.

Nel panorama geopolitico contemporaneo, gli attacchi alle catene del valore rappresentano infatti una delle minacce più insidiose alla sicurezza nazionale e internazionale. Questi attacchi, che prendono di mira la catena di approvvigionamento di prodotti e servizi, hanno rimodulato il concetto stesso di conflitto. Fondono infatti elementi di confronto militare tradizionale con sofisticate operazioni cyber.

Sui mercati automobilistici, come del resto in tutti i settori economici e finanziari, la globalizzazione delle catene di approvvigionamento ha creato una rete di interdipendenze estremamente complessa. Tanto da generare vulnerabilità sistemiche sfruttabili da attori malevoli.

Non si tratta più solo di compromissione di componenti software. Al contrario, i più recenti casi operativi dimostrano come anche le supply chain fisiche siano diventate obiettivi primari, con conseguenze potenzialmente catastrofiche.