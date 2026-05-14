Gli Usa, il Giappone e adesso anche la Germania. Aumentano gli allarmi suo rischi cyber AI per le banche e il settore finanziario.

L’autorità di vigilanza bancaria della Germania, la BaFin ha avvertito martedì che i rischi cyber per il settore finanziario stanno diventando “crescenti e consistenti” a causa dei progressi dell’AI. L’Agenzia tedesca ha inoltre annunciato la creazione di una nuova divisione che avrà il compito di effettuare ispezioni mirate presso le società finanziarie.

Al centro delle preoccupazioni, come si è visto già in altri Paesi, c’è l’emergere di Mythos, il nuovo modello di AI sviluppato da Anthropic. Le sue capacità hanno innescato una corsa globale tra le banche per ottenere accesso alla tecnologia e testarne le potenzialità.

Parallelamente, le autorità di regolamentazione stanno accelerando le verifiche sui rischi di cybersicurezza collegati al nuovo sistema e sulla preparazione delle istituzioni finanziarie ad affrontarli.

Mark Branson (Presidente, Autorità federale tedesca di vigilanza sui mercati finanziari): “Gli investimenti in cybersicurezza sono urgenti ed essenziali“

Mark Branson, Presidente dell’Autorità federale tedesca di vigilanza sui mercati finanziari ha spiegato: “Questi nuovi modelli di AI possono individuare numerose vulnerabilità. Sia nei sistemi IT nuovi sia in quelli esistenti con una velocità straordinaria. Saranno in grado di sfruttare le vulnerabilità individuate sempre più rapidamente”.

Branson, contestualmente, ha sottolineato che il settore finanziario deve rafforzare con urgenza le proprie difese informatiche, definendo la cybersicurezza “un investimento urgente ed essenziale”.

Secondo diversi esperti di sicurezza informatica, Mythos rappresenta una sfida significativa per il sistema bancario, soprattutto per “le infrastrutture tecnologiche obsolete ancora utilizzate da molti istituti“. La diffusione dei nuovi modelli di AI ha già spinto regolatori e decisori politici a lanciare una serie di avvertimenti sui possibili rischi operativi e di sicurezza.

L’importanza ispezioni

Il tema, per altro, ha assunto una grande rilevanza, visto che diverse banche statunitensi hanno già ottenuto accesso al modello Mythos per avviare test interni. Nel frattempo, la stessa BaFin ha annunciato che la nuova divisione effettuerà controlli mirati sulle aziende finanziarie attraverso ispezioni rapide denominate “IT spotlight”.

Sul tema Branson ha aggiunto: “Queste ispezioni richiedono molto meno tempo rispetto alle revisioni complete. Possiamo quindi condurne un numero maggiore e rispondere in modo più efficace agli sviluppi e agli incidenti attuali”.

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