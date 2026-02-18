L’operatore delle ferrovie in Germania, Deutsche Bahn, sta ripristinando i sistemi dopo l’attacco cyber di ieri.

Deutsche Bahn, l’operatore delle ferrovie in Germania, sta completando il ripristino dei propri sistemi di prenotazione e informazione dopo un attacco cyber di tipo Distributed Denial-of-Service (DDoS). In un primo momento, le risposte di DB hanno efficacemente limitato l’impatto e i disservizi sui clienti.

Nessuna informazione è arrivata nel merito dei possibili responsabili ma non è escluso sia stato un sabotaggio. La Germania, in questo senso, negli ultimi mesi si è rivelata spesso nel mirino di operazioni simili.

In effetti, secondo le autorità di Berlino Deutsche Bahn ha già subìto degli “atti di sabotaggio“, tra cui il taglio dei cavi in fibra ottica, con conseguente interruzione del traffico ferroviario. “Le nostre contromisure sono state efficaci nel ridurre al minimo l’impatto sui nostri clienti”, ha comunicato DB.

La dinamica del disservizio

“I primi problemi informatici si erano verificati già nel pomeriggio di martedì“, ha scritto la Süddeutsche Zeitung. A essere colpiti sono stati sia l’app DB Navigator sia il sito web bahn.de. Di solito, su entrambe le piattaforme i clienti possono normalmente consultare gli orari dei treni e acquistare biglietti.

Dopo che in serata i sistemi erano tornati a funzionare in modo “ampiamente stabile”, come ha riferito l’azienda, “mercoledì mattina si sono però verificati nuovi problemi tecnici“. I disservizi restano comunque limitati

Come agisce un DDoS

Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) consiste in un sovraccarico digitale. Migliaia di computer o dispositivi compromessi inviano simultaneamente un numero enorme di richieste a un sito web o a un’app. Così è successo nel caso del DB Navigator. Fin tanto che, alla fine, si riesce a mandare in tilt l’intero sistema.

Per gli utenti il servizio appare offline, anche se tecnicamente non è stato “distrutto“. L’obiettivo di simili attacchi è spesso quello di estorcere denaro, sabotare attività o esercitare pressioni politiche su aziende e istituzioni.

In termini più generali l’ENISA (l’Agenzia Cyber UE) ha registrato che “le pubbliche amministrazioni dell’UE subiscono sempre più attacchi DDoS, il 64% degli incidenti cyber osservati nel 2024“.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp