Nelle stesse ore dell’attacco cyber contro l’Università La Sapienza di Roma, colpita anche la Galleria degli Uffizi a Firenze. “Computer e caselle e-mail aziendali messe in standby”, ha sottolineato il Corriere Fiorentino.

“La Galleria degli Uffizi è finita nel mirino dei cyber criminali“, ha scritto la Repubblica. Il museo fiorentino ha subìto, tra sabato e domenica, un attacco informatico che tuttavia non ha scalfito le sue ordinarie attività.

“L’attività degli hacker criminali“, ha aggiunto il quotidiano, “si è concentrata sui servizi amministrativi degli Uffizi“. I pirati informatici “si sono introdotti nel sistema del museo e a questo punto sono scattati i controlli“.

Da una prima verifica, comunque, non sembrerebbero esserci danni rilevanti e su larga scala al sistema. Ci vorrà comunque del tempo per la risoluzione completa del problema. Ad ogni modo, “dopo l’intrusione che ha riguardato il piano amministrativo, il museo ha avviato tutti i controlli del caso e ha attivato le attività di backup con successo“.

Non solo gli Uffizi

I tecnici, si legge ancora su Repubblica, “sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e il sistema tornerà progressivamente alla normalità nei prossimi giorni“. In generale, non ci sono stati problemi sull’accoglienza, sulla vigilanza e in generale sulle visite.

Le indagini sono cominciate immediatamente. Grazie al supporto costante dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN), le autorità competenti stanno lavorando “per risalire alla provenienza dell’attacco e individuare eventuali falle nel sistema“.

Al ritorno al lavoro, ha spiegato il Corriere Fiorentino,”i dipendenti hanno ricevuto dai tecnici istruzioni molto perentorie per evitare il rischio che l’hackeraggio possa avere conseguenze ancora più complesse“. In particolare, “di verificare ed attendere le verifiche prima di accendere i PC“. E ancora, l’istruzione “di non connettersi dall’esterno e di aggiornare la password della propria mail appena possibile“.

La Galleria, tuttavia, non è la sola ad essere stata colpita. Quasi nelle stesse ore in cui è avvenuto l’attacco al sistema informatico dello storico museo fiorentino, un attacco informatico ha colpito anche l’Università di Roma La Sapienza, rendendo irraggiungibile il sito dell’ateneo.

