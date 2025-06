Gabrielli (Polizia Postale): “Pensiamo a un nuovo corso di specializzazione contro le cripto-illegalità”

La videointervista a Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, in occasione della 2^ edizione del corporate summer party del Gruppo editoriale ‘Supercom’.

La videointervista a Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, in occasione della 2^ edizione del corporate summer party del Gruppo editoriale ‘Supercom’, nel corso del quale è stato conferito il Premio Cybersecurity Italia. L’evento si è svolto a Roma, il 24 giugno 2025, presso Casina Valadier.

Di seguito la motivazione del Premio:

Per la competenza e l’instancabile impegno profusi nella tutela della sicurezza digitale e nelle indagini contro la criminalità informatica.

Grazie alla sua guida autorevole e lungimirante, sono state realizzate importanti innovazioni di sistema in grado di coniugare sia l’esigenza di contrasto e repressione al cyber crime sia la prevenzione e tutela dei cittadini, delle istituzioni e delle infrastrutture critiche e strategiche del Paese.

Ha anche stimolato la riflessione per la creazione della figura del vice ispettore cyber, una novità assoluta nel panorama dei concorsi pubblici, che permette a giovani di entrare nei ruoli della specialità della Polizia, in particolare nelle fila della Polizia Postale, che contrasta la criminalità organizzata e il terrorismo in Rete.

Ha contribuito con la sua costante attività a costruire un dialogo pubblico-privato determinante per aumentare sempre di più il livello di cyber resilienza del Paese.

Con la sua partecipazione agli incontri ed eventi pubblici è un testimonial efficace per alimentare nei decisori e nei cittadini la cultura della sicurezza cibernetica, che rappresenta una delle dimensioni in cui si declina la pubblica sicurezza e quindi la sicurezza nazionale.

Per questi motivi la testata giornalistica Cybersecurity Italia, organizzatrice della Conferenza ”CyberSEC”, conferisce il premio a Ivano Gabrielli.