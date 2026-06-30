Secondo lo stesso Istituto, l’incidente ha coinvolto “circa 12.800 dipendenti ed ex dipendenti, oltre ai membri dei corpi della funzione pubblica collegati all’istituto“.

L’Insee, l’Istituto nazionale di statistica della Francia, ha reso noto di aver subìto un attacco cyber che ha provocato una violazione dei dati personali nel proprio archivio del personale.

Secondo l’ente, l’incidente ha coinvolto circa 12.800 dipendenti ed ex dipendenti, oltre ai membri dei corpi della funzione pubblica collegati all’istituto.

Ufficialmente, il rilevamento della violazione è avvenuto il 19 giugno e ha riguardato l’identità‘ e i recapiti professionali. Tuttavia, ha confermato l’Insee, non c’è stato alcun coinvolgimento di dati sensibili come password, dati bancari e numeri di previdenza sociale

Dati non coinvolti

Secondo la comunicazione ufficiale, il cyberattacco non ha interessato password, recapiti personali, coordinate bancarie, numeri di previdenza sociale, informazioni sanitarie.

L’istituto francese sta analizzando l’incidente per ricostruire le modalità dell’attacco e verificare l’estensione della violazione. Al momento “non sono stati diffusi ulteriori dettagli sugli autori dell’attacco né sulle tecniche utilizzate per ottenere l’accesso ai sistemi interni dell’ente“.

Secondo il portale Cyberattaque, una persona che utilizza lo pseudonimo “Saturne” ha pubblicato su un forum dedicato alla criminalità informatica un database proveniente da trombi.insee.fr. Trombi.insee.fr consente ai membri del personale di consultare i recapiti professionali, gli incarichi di lavoro e vari dettagli amministrativi relativi al personale dell’agenzia.

Pubblica Amministrazione francese a rischio

Negli ultimi mesi la Pubblica Amministrazione francese ha subìto diversi attacchi informatico, evidenziando delle particolari vulnerabilità strutturali. Lo scorso dicembre, per esempio, le Poste e il ministero dell’Interno avevano subìto attacchi cyber, compromettendo i loro sistemi interni.

Un mese fa, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), responsabile dell’emissione dei documenti in Francia, si è dovuta confrontare con una situazione simile. Una altro rischio per la sicurezza nazionale francese, visto che l’Agenzia, sotto l’egida del Ministero dell’Interno, emette i documenti d’identità dei cittadini.

Anche in relazione all’operazione contro l’Istituto di Statistica si evidenzia l’interesse per quei comparti della Pubblica Amministrazione che dispongono di una grande mole di dati. Sia per rivenderli, che per impiegarli in campagne di phishing e varie truffe informatiche.

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