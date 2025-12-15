“Ci sono delle indagini in corso”, ha precisato il ministro dell’Interno francese Laurent Nunez.

“C’è stato un attacco informatico, un hacker criminale è riuscito ad accedere a una serie di file“, così il ministro dell’Interno francese Laurent Nunez alla radio RTL.

Lo stesso Nunez ha aggiunto: “Non ci sono prove che siano stati seriamente compromessi. Abbiamo messo in atto misure di protezione. Al contempo, abbiamo rafforzato le condizioni di accesso al sistema informatico per i nostri agenti. Ci sono delle indagini in corso”.

A dare per primo la notizia era stata BFMTV, secondo cui “il ministero dell’Interno ha confermato giovedì 11 dicembre di aver scoperto l’esistenza di attività sospette rivolte ai propri server di posta elettronica“. Non si conosce ancora l’esatta portata dell’operazione.

“Una minaccia subito circoscritta“

Situazioni di questo tipo mettono a rischio la stabilità del Paese. Così, di fronte a queste attività sospette, si mettono in atto misure per “circoscrivere la minaccia”. Le quali, a loro volta, si traducono in “diverse azioni condotte sull’infrastruttura di rete e in un inasprimento delle norme e delle pratiche di sicurezza informatica”.

Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi (ANSSI) è mobilitata su questo tema. “L’evoluzione della situazione è seguita con attenzione dalle autorità e dai servizi competenti”, ha affermato la stessa Agenzia.

Nuove misure di sicurezza cyber

In questo contesto, sempre secondo BFMTV, il ministero dell’Interno ha deciso di rafforzare le proprie misure di cybersicurezza. In primo luogo, intensificando soprattutto “l’analisi dei server e delle caselle di posta elettronica“.

Tra le azioni adottate figura anche “l’implementazione sistematica della doppia autenticazione“. Inoltre, tutti i dipendenti sono stati richiamati “al rispetto delle regole e delle buone pratiche di sicurezza digitale“.

Il ministero ha inoltre presentato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Parigi, in applicazione dell’articolo 40 del Codice di procedura penale. Ha in questi termini precisato dell’apertura dell’inchiesta giudiziaria. Secondo informazioni disponibili, “l’inchiesta è coordinata dalla sezione per la lotta contro la criminalità informatica della Procura di Parigi, in collaborazione con l’Ufficio anti-cybercriminalità“.

