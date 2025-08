Santagata attualmente ricopre la carica di Chief Public Affairs, Security & International Business Officer di TIM e inoltre era Chairman & CEO di Telsy. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero: “Accogliamo Eugenio in un ruolo strategico per il futuro del nostro Gruppo“.

A partire dal 1° settembre, Eugenio Santagata assumerà il ruolo di Direttore della Divisione Navi Militari di Fincantieri, subentrando a Dario Deste, che si ritira per raggiunti limiti d’età. Dopo una lunga e significativa carriera all’interno del Gruppo, Deste continuerà a collaborare con l’Amministratore Delegato, supportando in particolare lo sviluppo delle attività dell’azienda negli Stati Uniti. Lo ha annunciato l’azienda attraverso un comunicato stampa diffuso oggi.

Santagata ha iniziato il proprio percorso professionale come ufficiale dell’Esercito Italiano, operando in teatri internazionali complessi. Successivamente, ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende strategiche del settore difesa, distinguendosi per le attività di sviluppo internazionale e pianificazione strategica, in particolare durante il suo incarico presso Elettronica (ELT Group), con focus su aree geopoliticamente prioritarie.

Dal 2015 si è specializzato nel campo della cyber intelligence, della sicurezza informatica, delle comunicazioni quantistiche sicure e della crittografia. È stato fondatore e promotore della quotazione in Borsa di CY4GATE, e ha guidato il processo di trasformazione di Telsy, azienda del Gruppo TIM. All’interno dello stesso Gruppo ha anche ricoperto il ruolo di Chief Public Affairs, Security & International Business Officer, in una fase cruciale di rilancio dell’azienda.

La sua formazione accademica include una laurea in Giurisprudenza e una in Scienze Politiche. È inoltre un ex allievo della Scuola Militare Nunziatella e dell’Accademia Militare di Modena. Ha completato il proprio percorso con due master negli Stati Uniti, tra cui un LL.M. in Diritto e un M.Sc. in Management, oltre a un MBA conseguito presso la London Business School. Attualmente è docente presso la LUISS Business School e la Khalifa University, ed è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha dichiarato: “Accogliamo Eugenio Santagata in un ruolo strategico per il futuro del nostro Gruppo. Il suo profilo unisce una solida esperienza nel settore della difesa a una visione commerciale internazionale. Un insieme di competenze che sarà vincente per affrontare le sfide globali che ci attendono. A Dario Deste va un sentito ringraziamento per il grande contributo assicurato in tanti anni di responsabilità all’interno del Gruppo”.