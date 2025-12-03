“Bastano pochi euro, un PC e un’antenna per hackerare un satellite LEO”, ha sottolineato Diego Fasano, Amministratore delegato di Ermetix.

“Un attacco SatCom contro un satellite LEO necessita solo di un software, anche gratuito, un’antenna e un PC“, ha spiegato Diego Fasano, CEO di Ermetix, in occasione della 2^ edizione di Space & Underwater Conference – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, la Conferenza internazionale promossa e organizzata dal nostro giornale Cybersecurity Italia.

Nel suo intervento “Satellite Hacking: la nuova frontiera della Cyber Security” , Fasano ha ribadito come i crimini cyber possano contare su dispositivi mediamente economici. Addirittura, ha di nuovo sottolineato,“bastano pochi euro, un PC e un’antenna per hackerare un satellite LEO“.

“Colpire un satellite significa colpire un’intera catena del valore“

“In orbita“, ha aggiunto Fasano, “ci sono tantissimi satelliti, che sono a capo di una catena da cui dipendono settori fondamentali delle nostre vite. Il satellite è infatti una parte di un sistema più complesso. Di solito quando un apparato satellitare di base viene attaccato, l’attacco è simile a quello di un computer, con un virus. Aumentano così a dismisura i pacchetti di dati che poi bloccano tutto il sistema, trasmissione comprese“.

Queste procedure sono codificate e conosciute come “Sparta” sono codificate sulla base dei vari segmenti, terrestre, di connessione – dello Spazio – che si conoscono.

Il mercato dei satelliti in orbita bassa terrestre (LEO, Low Earth Orbit) è destinato ad espandersi nel prossimo lustro. Secondo le stime di Markets and Markets il volume di affari potrebbe raggiungere addirittura i 20,69 miliardi di dollari entro il 2030. Questi sono i satelliti commerciali interconnessi col mondo IoT, come Eutelsat. “Prenderne il comando“, ha concluso Fasano, “significa avere delle proiezioni a livello globale“.