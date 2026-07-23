Iniziatori il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca.

L’Unione Europea mette al centro l’AI generativa (GenAI) nelle Pubbliche Amministrazioni, grazie all’iniziativa EuropAI che “svilupperà, acquisirà e testerà soluzioni di GenAI europee, sovrane e affidabili“. L’obiettivo è quello di utilizzarle su vasta scala all’interno delle istituzioni dell’Unione.

L’iniziativa riunisce autorità pubbliche e aziende tecnologiche di Paesi Bassi, Danimarca, Belgio e Lussemburgo ed è costruita sulla base di punti precisi.

In particolare, il progetto si concentrerà su tre ambiti nei quali la GenAI può offrire benefici concreti alle amministrazioni e ai cittadini. In primo luogo, la semplificazione normativa e amministrativa, poi l’analisi urbana e la pianificazione territoriale e gli assistenti digitali per migliorare l’interazione tra cittadini e P.A.

La struttura del progetto

Facendo leva sulle iniziative di AI già esistenti nel settore pubblico, spiega la Commissione, “EuropAI creerà un quadro operativo condiviso“. Al suo interno, le Amministrazioni partecipanti potranno acquisire, testare e distribuire congiuntamente soluzioni europee di GenAI.

Il progetto comprenderà componenti diverse componenti come tecnologiche condivise, modelli di implementazione, documentazione per garantire la conformità alle normative. Con loro, strumenti per lo scambio di applicazioni riutilizzabili.

Mettendo in comune la domanda e l’esperienza maturata dalle P.A. dei diversi Paesi, si punta ad investire e a migliorare il ruolo dell’AI in questi settori. EuropAI contribuirà a ridurre le duplicazioni, rafforzare la sovranità tecnologica europea e facilitare l’adozione. Il tutto, anche da parte di realtà esterne al consorzio, di soluzioni di AI generativa conformi alle regole e interoperabili.

Il contesto di riferimento

Selezionato nell’ambito del bando “GenAI per le amministrazioni pubbliche” del programma “Europa digitale”, EuropAI “vuole rispondere alle esigenze concrete delle autorità pubbliche e dei cittadini“.

Il progetto contribuisce ad arrivare agli obiettivi della strategia “Apply AI”, che mira ad accelerare “l’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale in settori strategici, compreso il settore pubblico“.

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