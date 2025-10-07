“Essere stati selezionati dall’Italian Trade Agency è per noi un riconoscimento prestigioso, che premia anche il nostro investimento a Dubai con la region aperta da gennaio 2025”, ha commentato Diego Fasano, CEO di Ermetix. Dal 12 al 15 ottobre l’azienda sarà presente al Padiglione Italia, Stand H8-B100, Hall 8, presso Dubai Harbour.

Ermetix è stata selezionata da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per partecipare a Expand North Star 2025, il più grande evento al mondo dedicato alle startup e all’innovazione tecnologica, in programma dal 12 al 15 ottobre 2025 presso Dubai Harbour.

All’interno del Padiglione Italia, Ermetix presenterà la propria piattaforma di Unified Endpoint Management (UEM) e Mobile Threat Defense (MTD), basata sul motore di intelligenza artificiale proprietario JoshuaAI, una tecnologia che unisce automazione, analisi predittiva e protezione avanzata per la sicurezza mobile. L’azienda illustrerà casi d’uso concreti e modelli operativi che mostrano l’impatto delle sue soluzioni in contesti aziendali e istituzionali, con particolare attenzione agli scenari di adozione internazionale.

“Essere stati selezionati dall’Italian Trade Agency – ITA come una delle aziende italiane più innovative a rappresentare il nostro Paese a Expand North Star 2025 è per noi un riconoscimento prestigioso — dichiara Diego Fasano, CEO di Ermetix – e premia anche i nostri investimenti sostenuti nel Medio Oriente con l’apertura, da gennaio 2025, di una nostra sede con personalealtamente qualificato. Dubai rappresenta, quindi, una porta verso le opportunità globali: vogliamo mostrare il valore delle competenze italiane nella cybersicurezza e costruire relazioni strategiche per la crescita internazionale del nostro ecosistema tecnologico.”

La partecipazione di Ermetix a Expand North Star 2025, sostenuta da ICE e dal Ministero degli Esteri, conferma la volontà delle istituzioni italiane di valorizzare le eccellenze del Made in Italy tecnologico e favorire l’internazionalizzazione delle startup innovative nei mercati più dinamici del mondo. Durante l’evento, il team di Ermetix avrà l’opportunità di entrare in contatto con investitori, istituzioni globali e player del settore tech, con l’obiettivo di ampliare il network di partnership e rafforzare la propria presenza nei mercati del Medio Oriente e Nord Africa (MENA).