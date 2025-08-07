Due giornali, una visione: analisi sul mondo cyber e tech 

Luigi Garofalo
7 Agosto 2025
,

Perché seguire sia Cybersecurity Italia sia Key4Biz e iscriversi alle due newsletter. L’editoriale di Luigi Garofalo: “Oste, com’è il vino?” 🙂

La potenza è nulla senza controllo”, è lo slogan di un famoso spot. Il senso è replicabile anche nell’epoca in cui oggi la tecnologia corre, cambia i modelli economici, trasforma le società e le persone, ridisegna i confini geopolitici. Ma ogni innovazione tecnologica – soprattutto nell’era dell’intelligenza artificiale generativa e a breve nell’AI generale – porta con sé nuove vulnerabilità e rischi. 

Per questo per fare informazione in questo settore non bisogna essere solo tecno fan. 

SUW 2025

Ma è essenziale informare con un pensiero critico e collocare le tech news nel contesto giusto.

È fondamentale, per offrire un valore aggiunto ai lettori, analizzare l’innovazione tecnologica in chiave economica, sociale e geopolitica, tendendo sempre acceso il faro della cybersicurezza.

La cybersecurity è la condizione essenziale per far sì che l’AI sia sicura ed affidabile ed è anche il driver per la transizione digitale. Senza la capacità di monitoraggio, prevenzione, risoluzione e mitigazione degli attacchi cyber, la trasformazione digitale non avviene. E neanche accelera.

Ecco perché oggi ti invito a scoprire – o riscoprire – i due giornali che dirigo: Cybersecurity Italia e Key4Biz

Potreste dire: “Oste, com’è il vino? 🙂
I due giornali sono due voci online diventate negli anni autorevoli, due approcci complementari, un’unica missione: aiutarti a capire il presente digitale e l’ecosistema della cybersicurezza con analisi e chiavi di lettura.

Partiamo dal secondo. Key4biz.it: l’innovazione in chiave economica, sociale e geopolitica

Key4Biz, nato da oltre 20 anni, è il giornale dell’innovazione tecnologica raccontata con intelligenza critica. Ogni giorno pubblichiamo analisi, interviste, video, approfondimenti, proposte legislative sulle grandi sfide del digitale, come:

  • Intelligenza artificiale generativa, a breve sarà “superintelligenza” secondo la promessa di Mark Zuckerberg.
  • Lavoro e nuove competenze, spiegando che il posto di lavoro difficilmente si perderà se si conosce come farlo insieme agli strumenti di intelligenza artificiale.
  • Il rilancio del settore delle Telecomunicazioni, stimolando una politica industriale e grazie anche all’intraprendenza delle Telco.
  • Come cambia il mercato dei media insieme alla relativa normativa
  • I vantaggi e i rischi dei social, veicolando l’educazione digitale
  • Strategie nazionali, come quella per le tecnologie quantistiche, alimentando – come stiamo facendo da novembre scorso – la Strategia per l’Indipendenza Digitale.

Lo facciamo con un approccio multidisciplinare e aperto, che intreccia economia, società, geopolitica e diritti. Il tutto condensato in una newsletter quotidiana, la “Dailyletter” di Key4biz, che “cuciniamo” ogni giorno, partendo da una breve introduzione per raccontare che giornata è stata con le tre notizie principali dal nostro punto di vista. 

Spediamo la Dailyletter dal lunedì al venerdì alle ore 17:00.  

Può diventare il tuo appuntamento fisso con l’innovazione “ragionata”.

Iscriviti alla Dailyletter di Key4biz.it: https://www.key4biz.it/category/dailyletter/

Cybersecurity Italia, non solo Cultura Cyber 

Mentre l’altro giornale che dirigo dal 2021 è Cybersecurity Italia è il quotidiano online dedicato alla cultura della cybersicurezza. Come già sai, con linguaggio chiaro ma competente, racconta:

  • Minacce informatiche e attacchi cyber
  • Strategie di difesa pubbliche e aziendali
  • Regolamenti nazionali ed europei
  • Lo facciamo con interviste e videointerviste a esperti del settore
  • La nostra missione è diffondere la cultura della Cybersicurezza
  • Anche con scoop, anteprime e influence campaign

Cybersecurity Italia contribuisce a determinare l’agenda politica del Paese ed è anche un media hub di brand journalism per narrare le soluzioni cyber aziendali innovative.

Ogni venerdì spediamo la newsletter (grazie a chi è già iscritto) con le notizie più rilevanti e gli spunti da non perdere. È un riferimento per CISO, DPO, manager pubblici e privati, giornalisti, ricercatori e cittadini consapevoli.

Iscriviti alla newsletter di Cybersecurity Italiahttps://www.cybersecitalia.it/newsletter/

Puoi farlo anche direttamente da LinkedIn, come gli oltre 17mila iscritti.

Infine, Cybersecurity Italia promuove e organizza due Conferenze internazionali: 

  • Il CyberSECla 5^ edizione si terrà a marzo 2026. Ecco il commento sull’ultima edizione da parte di Mario Beccia, n.2 della Cybersecurity della NATO: “Occasioni di confronto come questa sono indispensabili per crescere insieme e affrontare le sfide che ci attendono nello spazio cibernetico. Vorrei ringraziare il Direttore Luigi Garofalo per l’organizzazione “flawless” – impeccabile –  di questo evento: complimenti!”
  • Space&Underwater, la 2^ edizione si terrà il 3 dicembre 2025 con il Patrocinio, tra gli altri della Commissione europea, dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Siamo stati i primi in Italia ad aprire un dibattito sulle sinergie tra due domìni oggi strategici, come lo Spazio e la dimensione subacquea, la Space Economy e i cavi sottomarini, ecc…

Ecco perché ti invito a seguire entrambe le testate e iscriverti alle newsletter attraverso le quali potrai ricevere anche le informazioni a partecipare ai nostri eventi.

Una scelta di consapevolezza digitale

“Dirigo due giornali nati per aiutarti a comprendere il presente digitale e l’ecosistema della cybersicurezza con analisi e chiavi di lettura. Ti invito a seguirli entrambi, per avere ogni giorno una visione più ampia, concreta e aggiornata dell’innovazione tecnologica e della cybersicurezza.”

Luigi Garofalo, direttore di Key4Biz e Cybersecurity Italia

• Iscriviti alla Dailyletter di Key4Biz.it: https://www.key4biz.it/category/dailyletter/

• Iscriviti alla newsletter di Cybersecurity Italia: https://www.cybersecitalia.it/newsletter/

Seguici su LinkedIn: 

La pagina di Key4Biz
e la pagina Cybersecurity Italia

Precedente

Direttore responsabile, Giornalista

Related Posts

,

Cyber-diplomazia e resilienza internazionale grazie al Cyber Capacity Building. Che cos’è e i vantaggi di chi già lo applica con successo da diversi anni 

Luigi Garofalo7 Agosto 2025

Fincantieri nomina Eugenio Santagata Direttore della Divisione Navi Militari

6 Agosto 2025

Certificazioni cyber, l’OCSI di ACN ottiene l’accreditamento

6 Agosto 2025
Canada_Hickvision

Come cambia la sicurezza della videosorveglianza? Il ban del Canada alla cinese Hikvision e il ruolo dello Xinjiang

6 Agosto 2025

Ultime news

Nvidia
Canada_Hickvision
Venetian
Italia 2025