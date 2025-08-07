Due giornali, una visione: analisi sul mondo cyber e tech 

Perché seguire sia Cybersecurity Italia sia Key4Biz e iscriversi alle due newsletter. L’editoriale di Luigi Garofalo: “Oste, com’è il vino?” 🙂

“La potenza è nulla senza controllo”, è lo slogan di un famoso spot. Il senso è replicabile anche nell’epoca in cui oggi la tecnologia corre, cambia i modelli economici, trasforma le società e le persone, ridisegna i confini geopolitici. Ma ogni innovazione tecnologica – soprattutto nell’era dell’intelligenza artificiale generativa e a breve nell’AI generale – porta con sé nuove vulnerabilità e rischi.

Per questo per fare informazione in questo settore non bisogna essere solo tecno fan.

Ma è essenziale informare con un pensiero critico e collocare le tech news nel contesto giusto.

È fondamentale, per offrire un valore aggiunto ai lettori, analizzare l’innovazione tecnologica in chiave economica, sociale e geopolitica, tendendo sempre acceso il faro della cybersicurezza.

La cybersecurity è la condizione essenziale per far sì che l’AI sia sicura ed affidabile ed è anche il driver per la transizione digitale. Senza la capacità di monitoraggio, prevenzione, risoluzione e mitigazione degli attacchi cyber, la trasformazione digitale non avviene. E neanche accelera.

Ecco perché oggi ti invito a scoprire – o riscoprire – i due giornali che dirigo: Cybersecurity Italia e Key4Biz.

I due giornali sono due voci online diventate negli anni autorevoli, due approcci complementari, un’unica missione: aiutarti a capire il presente digitale e l’ecosistema della cybersicurezza con analisi e chiavi di lettura.

Partiamo dal secondo. Key4biz.it: l’innovazione in chiave economica, sociale e geopolitica

Key4Biz, nato da oltre 20 anni, è il giornale dell’innovazione tecnologica raccontata con intelligenza critica. Ogni giorno pubblichiamo analisi, interviste, video, approfondimenti, proposte legislative sulle grandi sfide del digitale, come:

Intelligenza artificiale generativa, a breve sarà “superintelligenza” secondo la promessa di Mark Zuckerberg .

. Lavoro e nuove competenze, spiegando che il posto di lavoro difficilmente si perderà se si conosce come farlo insieme agli strumenti di intelligenza artificiale.

Il rilancio del settore delle Telecomunicazioni, stimolando una politica industriale e grazie anche all’intraprendenza delle Telco.

Come cambia il mercato dei media insieme alla relativa normativa

I vantaggi e i rischi dei social, veicolando l’educazione digitale

Strategie nazionali, come quella per le tecnologie quantistiche, alimentando – come stiamo facendo da novembre scorso – la Strategia per l’Indipendenza Digitale.

Lo facciamo con un approccio multidisciplinare e aperto, che intreccia economia, società, geopolitica e diritti. Il tutto condensato in una newsletter quotidiana, la “Dailyletter” di Key4biz, che “cuciniamo” ogni giorno, partendo da una breve introduzione per raccontare che giornata è stata con le tre notizie principali dal nostro punto di vista.

Spediamo la Dailyletter dal lunedì al venerdì alle ore 17:00.

Può diventare il tuo appuntamento fisso con l’innovazione “ragionata”.

Cybersecurity Italia, non solo Cultura Cyber

Mentre l’altro giornale che dirigo dal 2021 è Cybersecurity Italia è il quotidiano online dedicato alla cultura della cybersicurezza. Come già sai, con linguaggio chiaro ma competente, racconta:

Minacce informatiche e attacchi cyber

Strategie di difesa pubbliche e aziendali

Regolamenti nazionali ed europei

Lo facciamo con interviste e videointerviste a esperti del settore

La nostra missione è diffondere la cultura della Cybersicurezza

Anche con scoop, anteprime e influence campaign

Cybersecurity Italia contribuisce a determinare l’agenda politica del Paese ed è anche un media hub di brand journalism per narrare le soluzioni cyber aziendali innovative.

Ogni venerdì spediamo la newsletter (grazie a chi è già iscritto) con le notizie più rilevanti e gli spunti da non perdere. È un riferimento per CISO, DPO, manager pubblici e privati, giornalisti, ricercatori e cittadini consapevoli.

Puoi farlo anche direttamente da LinkedIn, come gli oltre 17mila iscritti.

Infine, Cybersecurity Italia promuove e organizza due Conferenze internazionali:

Il CyberSEC , la 5^ edizione si terrà a marzo 2026. Ecco il commento sull’ultima edizione da parte di Mario Beccia, n.2 della Cybersecurity della NATO: “Occasioni di confronto come questa sono indispensabili per crescere insieme e affrontare le sfide che ci attendono nello spazio cibernetico. Vorrei ringraziare il Direttore Luigi Garofalo per l’organizzazione “flawless” – impeccabile – di questo evento: complimenti!”

Space&Underwater, la 2^ edizione si terrà il 3 dicembre 2025 con il Patrocinio, tra gli altri della Commissione europea, dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia Spaziale Italiana. Siamo stati i primi in Italia ad aprire un dibattito sulle sinergie tra due domìni oggi strategici, come lo Spazio e la dimensione subacquea, la Space Economy e i cavi sottomarini, ecc…

Ecco perché ti invito a seguire entrambe le testate e iscriverti alle newsletter attraverso le quali potrai ricevere anche le informazioni a partecipare ai nostri eventi.

Una scelta di consapevolezza digitale

“Dirigo due giornali nati per aiutarti a comprendere il presente digitale e l’ecosistema della cybersicurezza con analisi e chiavi di lettura. Ti invito a seguirli entrambi, per avere ogni giorno una visione più ampia, concreta e aggiornata dell’innovazione tecnologica e della cybersicurezza.”

Luigi Garofalo, direttore di Key4Biz e Cybersecurity Italia

