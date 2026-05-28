In Europa, la Polonia e l’Uk rafforzano la cooperazione nel comparto della Difesa per contrastare la Russia.

Si rafforza il contrasto alla Russia in Europa, in virtù di un nuovo trattato bilaterale per la Difesa che sigleranno la Polonia e l’Uk, con la firma dei Primi Ministri Keir Starmer e Donald Tusk. Londra e Varsavia saranno dunque sempre di più un pilastro “per contrastare le minacce e le ingerenze di Mosca“. Di quella che Tusk considera “un minaccia strategica“.

Dall’altro lato l’accordo, hanno sottolineato gli esperti, “si può inquadrare negli sforzi di Starmer per rafforzare i legami con il resto dell’Europa“. Secondo il Governo britannico, infatti, oltre a “migliorare la sicurezza delle frontiere, contrastare il crimine organizzato“, l’obiettivo è proprio “approfondire la cooperazione militare con l’Unione Europea“.

L’accordo con Varsavia rappresenta l’ultima iniziativa bilaterale in materia di Difesa promossa dal Governo Starmer. Intese simili, da parte del Regno, erano già state concluse con Francia e Germania. Sono tutte operazioni che servono a rispondere alle pressioni del Donald Trump, “affinché l’Europa si assuma maggiori responsabilità nella Difesa del continente“.

Starmer: “Serve una collaborazione più forte”

I due Primi Ministri, sottolinea la Reuters, “dovrebbero discutere anche dell’aumento degli attacchi ibridi, delle operazioni di cyberspionaggio e delle attività di intelligence ostili“.

Questo il commento di Starmer: “Le sfide che l’Europa affronta oggi richiedono una partnership ancora più forte. Questo trattato rappresenta il più grande passo avanti nella relazione tra Uk e Polonia in materia di Difesa e sicurezza da una generazione. Ci permetterà di affrontare minacce moderne che possono essere meno visibili ma non meno pericolose”.

Il trattato consentirà ai due Paesi di combinare competenze e capacità industriali per guidare lo sviluppo e la produzione di sistemi d’arma complessi di nuova generazione. Al centro, ci sarà il rafforzamento delle difese aeree e missilistiche.

Il valore della cybersicurezza

Tusk ha spiegato che, oltre alla Difesa tradizionale, una parte significativa del trattato sarà dedicata alla cybersicurezza. Per le autorità di Varsavia, in effetti, il ruolo di hub logistico per gli aiuti militari destinati all’Ucraina ha reso il Paese un obiettivo prioritario per attività russe di spionaggio, cyberattacchi e di disinformazione.

A più riprese, per altro, l’Amministrazione Trump ha invitato l’Europa un maggiore impegno per la propria sicurezza all’Europa di fare di più per la propria sicurezza. E così, ha messo indirettamente in discussione il ruolo della NATO. Da qui, sia l’Uk sia la Polonia hanno accelerato la firma di accordi simili con altri Paesi europei.

Oltre alle intese di Londra con Berlino e Parigi, in effetti, la Polonia lo scorso anno ha siglato un trattato di Difesa con la Francia. Al contempo, Varsavia sta lavorando a un accordo simile anche con la Germania.

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