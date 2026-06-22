Difesa, nuovo accordo bilaterale tra Germania e Polonia

Il Governo di Varsavia e quello di Berlino hanno siglato un nuovo accordo bilaterale in materia di Difesa.

La Polonia e la Germania hanno firmato un nuovo accordo bilaterale in materia di Difesa, “un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione strategica tra i due Paesi“.

Il rafforzamento della sinergia riflette “un contesto europeo caratterizzato da crescenti preoccupazioni per la sicurezza e dalla percezione di una minaccia sempre più concreta proveniente dalla Russia“.

Ad annunciare l’intesa, mercoledì scorso, sono stati i ministri della Difesa dei due Paesi. Quello polacco Władysław Kosiniak-Kamysz e il tedesco Boris Pistorius. Il tutto, nel corso di una conferenza stampa congiunta. Si evidenzia, in questo senso, l’interesse dell’Europa sempre più proiettata verso il quadrante baltico.

L’importanza del quadrante Baltico

Secondo il ministro polacco, come evidenzia la Reuters, “il nuovo accordo apre importanti prospettive di collaborazione in diversi settori chiave“. Tra questi figurano la cybersicurezza, il coordinamento delle responsabilità operative, il comando congiunto nell’area del Mar Baltico e lo sviluppo di nuove tecnologie per la difesa.

Kosiniak-Kamysz ha dichiarato: “L’accordo apre a nuove aree di cooperazione. Nel campo della cybersicurezza, della responsabilità condivisa, del comando congiunto nel Baltico e delle nuove tecnologie. Si creano poi anche altre opportunità. Per esempio, sulla mobilità militare e la realizzazione delle infrastrutture necessarie a supportarla tra i nostri Stati”.

L’intesa punta inoltre a migliorare l’interscambio tra i due Paesi. La prospettiva è quella di costruire una piattaforma che favorisca lo sviluppo di infrastrutture strategiche necessarie per consentire il rapido dispiegamento di uomini e mezzi lungo il fianco orientale della NATO.

Le scelte geopolitiche di Varsavia

L’accordo si inserisce nella più ampia strategia di Varsavia. Il Governo polacco si sta infatti impegnando per consolidare le proprie alleanze difensive. Negli ultimi mesi la Polonia ha già sottoscritto trattati di cooperazione militare con Francia e Uk e sta lavorando alla definizione di un’intesa analoga con l’Italia.

La firma del documento è coincisa, inoltre, con un importante momento nella storia diplomatica tra i due Paesi. Ricorreva, infatti, il 35° anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Polonia e Germania. Sottoscritto nel 1991, il Trattato è considerato “una pietra miliare nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi dopo la fine della Guerra Fredda“.

In un periodo segnato dalle tensioni geopolitiche nell’Europa orientale e dalla guerra in Ucraina, il nuovo accordo rappresenta un ulteriore segnale. Ha evidenziato, infatti, la volontà di Varsavia e Berlino di rafforzare sia la cooperazione militare che la capacità di risposta comune alle sfide della sicurezza regionale.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp