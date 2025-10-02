Marina Militare ed Esercito hanno indetto nuovi bandi di concorso, per un totale di 98 posti, ricercando figure di diversa tipologia.

Nuovi bandi per la Difesa

La Difesa espanderà i propri organici, con nuove assunzioni sia nell’Esercito che nella Marina Militare. Sono stati indetti concorsi per il reclutamento di 98 posti fra Marina Militare ed Esercito, nell’ottica di rinforzare i comparti.

Questi i gradi:

Marescialli della Marina (scadenza per il termine delle domande il prossimo 6 ottobre).

Tenenti per l’Esercito (23 ottobre).

Sottotenenti per l’Esercito (20 ottobre).

Come eseguire le procedure?

Per iscriversi ai concorsi bisogna accedere al portale digitale del Ministero della Difesa, collegandosi poi sulla sezione dei concorsi.

Ciascun candidato potrà presentare la domanda di partecipazione ai concorsi, seguendo le precise modalità e indicazioni. Dopodiché, riceverà le successive comunicazioni dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.

I marescialli della Marina

Lunedì prossimo, 6 ottobre, scadrà un altro termine. Quello per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 capi di 3^cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

Tenenti per l’Esercito

Scadenza fissata al 23 ottobre, invece, per la domanda di partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quaranta tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito.

La ripartizione prevede una serie di concorsi. Ossia:

a) un concorso per la nomina di cinque tenenti nel ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni per laureati in filosofia (LM-78).

b) Concorso per la nomina di due tenenti nel ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito per laureati in ingegneria meccanica (LM-33) ovvero ingegneria elettronica (LM-29).

c) Concorso per la nomina di diciotto tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito, da impiegare in Forza Armata.

Corpo degli ingegneri dell’Esercito

Ancora di più nel dettaglio, il Corpo degli ingegneri dell’Esercito prevede una ripartizione per:

1) due posti per laureati in ingegneria informatica (LM-32), informatica (LM-18) ovvero sicurezza informatica (LM-66).

2) Tre posti per laureati in ingegneria meccanica (LM-33).

3) Tre posti per laureati in ingegneria civile (LM-23), ingegneria edile (LM-24), architettura/ingegneria edile/architettura (LM-4) con abilitazione all’esercizio della professione.

4) Un posto per laureati in ingegneria dell’ambiente e del territorio (LM-35) con abilitazione all’esercizio della professione.

5) Un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM-20) ovvero aerospaziale e astronautica (LM-20).

6) Due posti per laureati in scienze chimiche (LM-54) ovvero ingegneria chimica (LM-22).

7) Un posto per laureati in ingegneria nucleare (LM-30).

8) Un posto per laureati in biologia (LM-6).

9) Un posto per i laureati in fisica (LM-17).

10) Un posto per i laureati in scienze e tecnologie geologiche (LM-74).

11) Due posti per i laureati in ingegneria biomedica (LM-21).

Sanitari per l’Esercito

Ci sono poi dieci tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito. Questa la ripartizione:

1) otto posti per laureati in medicina e chirurgia (LM-41) con abilitazione all’esercizio della professione.

2) due posti per laureati in medicina veterinaria (LM-42) con abilitazione all’esercizio della professione.

Definito poi il concorso per la nomina di cinque tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato dell’Esercito. La ripartizione sarà:

1) tre posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01).

2) Due posti per laureati in scienze dell’economia (LM-56) ovvero scienze economico-aziendali (LM-77).

Sottotenenti dell’Esercito

Il prossimo 20 ottobre scadrà il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 Sottotenenti. Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito, del Corpo di Commissariato dell’Esercito e del Corpo sanitario.

Questa la suddivisione:

a) Quattordici Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito. Riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

b) Sedici Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Questa la seguente ripartizione, con tredici posti per laureati in giurisprudenza e tre per laureati in scienze dell’economia ovvero scienze economico aziendali.

c) Tre Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito. Prevista riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

