Deepfake, l’FBI avverte: “Sempre più cybercriminali utilizzano l’IA generativa a scopo di estorsione”. Come difendersi

Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha affermato che sempre più criminali stanno utilizzando i deepfake per prendere di mira le vittime per estorsione.

“L’FBI continua a ricevere segnalazioni da vittime, compresi minori e adulti non consenzienti, le cui foto o video sono stati alterati in contenuti espliciti”, ha spiegato in un comunicato l’agenzia, aggiungendo di aver ricevuto “oltre 7.000 segnalazioni l’anno scorso di estorsione online che prendevano di mira i minori, con un aumento delle vittime di cosiddette truffe di “sextortion” che utilizzano deepfake dal mese di aprile”.

Creazione di Contenuti Espliciti

“Gli attori malintenzionati utilizzano tecnologie e servizi di manipolazione dei contenuti per sfruttare foto e video – solitamente acquisiti da account di social media di un individuo, internet aperto o richiesti alla vittima – in immagini a tema sessuale che sembrano realistiche e somiglianti alla vittima, per poi diffonderle sui social media, sui forum pubblici o sui siti pornografici”, si legge nella nota.

“Molte vittime, compresi minori, non sono a conoscenza del fatto che le loro foto sono state copiate, manipolate e diffuse fino a quando non gliene viene fatto notare da qualcun altro. Le foto vengono poi inviate direttamente alle vittime dagli attori malintenzionati per estorsione o molestia, o finché non vengono scoperte su Internet. Una volta diffuse, le vittime possono affrontare significative difficoltà nel prevenire la continua condivisione del contenuto manipolato o nella rimozione dal web“, continua l’agenzia.

Sextortion

L’estorsione sessuale, che potrebbe violare diverse leggi federali, prevede il coercimento delle vittime a fornire foto o video sessualmente espliciti di sé stessi, per poi minacciare di condividerli pubblicamente o con i familiari e gli amici della vittima.

Ad aprile 2023, l’FBI ha osservato un aumento delle vittime di estorsione sessuale che segnalano l’uso di immagini o video falsi creati dai contenuti pubblicati sui loro social media o su Internet, forniti all’attore malintenzionato su richiesta o catturati durante le videochiamate. In base alle segnalazioni recenti delle vittime, gli attori malintenzionati richiedono tipicamente: 1) il pagamento (ad esempio, denaro o carte regalo) minacciando di condividere le immagini o i video con i familiari o gli amici sui social media se non ricevono i fondi; o 2) che la vittima invii foto o video espliciti reali.

Raccomandazioni

L’FBI invita il pubblico a essere cauto quando pubblica o invia direttamente foto, video e informazioni personali sui social media, le app di incontri e altri siti online. Anche se sembrano innocui quando pubblicati o condivisi, le immagini e i video possono fornire agli attori malintenzionati un’abbondante quantità di contenuti da sfruttare per attività criminali. I progressi nella tecnologia di creazione di contenuti e le immagini personali accessibili online presentano nuove opportunità per gli attori malintenzionati di individuare e prendere di mira le vittime.

L’FBI raccomanda al pubblico le seguenti raccomandazioni: