Prime spiegazioni ufficiali del Governo indiano sull’attacco informatico che ha colpito Tata Electronics.
Il Governo indiano ha annunciato l’avvio di un’indagine formale sull’attacco cyber contro Tata Electronics, fornitore strategico di Apple. Sul dark web, infatti, sono comparse anche le foto dell’iPhone 18 Pro, non ancora annunciato ufficialmente.
“Stiamo indagando“, ha confermato il segretario del Ministero dell’Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione, S. Krishnan.
Krishnan ha aggiunto che il caso è stato segnalato al Computer Emergency Response Team (CERT-In), l’agenzia nazionale responsabile della risposta agli incidenti di cybersicurezza. Si tratta della prima presa di posizione pubblica delle autorità indiane sull’incidente.
Documenti riservati sul dark web
Secondo la Reuters, dietro l’operazione ci sarebbe un gruppo ransomware. Ancora ignota la sua identità. Emerge invece che avrebbe sottratto dati dai sistemi di Tata Electronics, pubblicando successivamente sul dark web numerosi file sensibili.
Sempre sulle informazioni riguardanti l’iPhone 18, oltre le foto, sono comparse le liste dei componenti del cellulare. E con loro:
- informazioni sui fornitori coinvolti nella produzione.
- Almeno sei documenti che identificano le aziende incaricate della produzione di specifici componenti del dispositivo.
Si tratta di informazioni considerate altamente riservate, che Apple normalmente non rende pubbliche nemmeno nel proprio database ufficiale dei fornitori. Il rischio è quello del cyberspionaggio industriale, con potenziali danni economici e d’immagine di grande valore.
A rischio la catena produttiva di Apple
La violazione, sottolineano gli esperti, “rappresenta un potenziale problema per la complessa filiera produttiva di Apple, che realizza gli iPhone attraverso una rete globale di collaboratori industriali“.
Il colosso statunitense dovrebbe presentare gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max nel mese di settembre. Tuttavia, la diffusione anticipata di documentazione tecnica potrebbe compromettere parte della strategia di riservatezza che accompagna tradizionalmente il lancio dei nuovi dispositivi.
Coinvolte anche Tesla, Qualcomm e TSMC
L’incidente, ha aggiunto sempre la Reuters anche altre importanti aziende tecnologiche, tra cui Tesla, Qualcomm, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
Per chiarire l’entità dell’attacco e ricostruire la dinamica della violazione, Tata Electronics ha incaricato una società di consulenza internazionale di condurre un’approfondita analisi forense dei sistemi compromessi. Si attendono dunque gli sviluppi delle indagini per avere un quadro più preciso.Seguici anche sul nostro canale WhatsApp