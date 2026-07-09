Data breach AssuranceAmerica, colpiti 7 milioni di utenti

Si tratta della più grande esposizione nota di dati relativi a patenti di guida negli Usa dall’inizio dell’anno.

AssuranceAmerica, compagnia assicurativa statunitense specializzata in polizze auto e per veicoli a noleggio, ha confermato di aver subìto un grave data breach. La violazione ha coinvolto le informazioni personali e i numeri di patente di guida di circa 7 milioni di persone. Si tratta della più grande esposizione nota di dati relativi a patenti di guida negli Usa dall’inizio dell’anno.

Nei sui server AssuranceAmerica registra una gran mole di dati, relativi ai propri clienti e ai potenziali assicurati, comprese informazioni personali e dettagli delle patenti rilasciate dalle autorità statali.

Nelle mani di criminali informatici, sottolineano gli esperti, “questi dati possono essere utilizzati per frodi, furti d’identità e tentativi di impersonificazione“.

La conferma dell’attacco

Secondo la comunicazione inviata ai clienti e visionata da TechCrunch, la compagnia ha individuato la presenza di hacker nei propri sistemi informatici il 17 marzo. L’indagine interna si è conclusa il 15 giugno e ha stabilito che gli aggressori sono riusciti a sottrarre:

nomi e dati di contatto dei clienti.

Numeri di patente di guida.

Informazioni sulle polizze assicurative.

Dettagli relativi ai conducenti e ai veicoli assicurati.

Informazioni sulle richieste di risarcimento.

L’azienda non ha tuttavia specificato se altri dati personali siano stati coinvolti, né dettagli tecnici sull’attacco. Ha però specificato: “Gli hacker hanno preso di mira un dipendente dell’azienda. Una volta individuata la compromissione si è proceduto a disabilitare le credenziali coinvolte“.

Sebbene non sia chiaro come sia avvenuto il furto, “casi analoghi sono spesso riconducibili a malware progettati per rubare password o allo sfruttamento di software compromessi“. Nessuna conferma nemmeno sull’eventuale richiesta di un riscatto.

Un fenomeno in crescita

L’incidente cyber di AssuranceAmerica si inserisce in una serie di violazioni che negli ultimi mesi hanno colpito archivi contenenti documenti di identità e patenti di guida.

Poche settimane fa il Governo del Texas ha comunicato che un attacco informatico contro il Dipartimento dei Parchi e della Fauna Selvatica. Il furto aveva interesssato informazioni relative ad almeno 3 milioni di patenti di guida e numeri di passaporto.

Questi episodi assumono particolare rilevanza in un momento in cui sempre più siti web e applicazioni richiedono agli utenti di caricare documenti di identità per verificare l’età. Sono infatti la risposta all’introduzione di nuove normative sull’age verification in numerosi Paesi.

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