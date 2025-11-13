Il modello, già diffuso in diversi Paesi, si sta affermando anche in Italia grazie alla crescente attenzione per la sicurezza dei dati, la flessibilità operativa e la riduzione dei costi IT.

Il Desktop as a Service (DaaS) sta davvero cambiando il paradigma della sicurezza? Questa tecnologia consente di accedere a un desktop completo e sicuro da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, separando i dati e le applicazioni dal computer fisico.

Il modello, già diffuso in diversi Paesi, si sta affermando anche in Italia grazie alla crescente attenzione per la sicurezza dei dati, la flessibilità operativa e la riduzione dei costi IT. Le applicazioni più interessanti riguardano settori come la sanità, le banche, i call center e l’ingegneria, dove la protezione delle informazioni e la continuità del servizio sono essenziali.

Sanità e finanza: dati protetti e gestione centralizzata

Negli ospedali e negli istituti finanziari, il DaaS riduce i rischi legati ai dispositivi fisici. Tutto è centralizzato: aggiornamenti, patch di sicurezza e accessi controllati. I dati non restano mai sul computer dell’utente, ma su server protetti nel cloud, rendendo più difficile la perdita o la sottrazione di informazioni sensibili.

DaaS: il Desktop as a Service per call center e postazioni leggere

Nei call center, dove si gestiscono centinaia di terminali, il DaaS permette di usare thin client – dispositivi leggeri e a basso consumo – riducendo i costi di manutenzione e il consumo energetico. Ogni postazione si attiva solo quando serve e non richiede computer potenti o configurazioni complesse.

Ingegneria e progettazione: potenza scalabile

Nel campo dell’ingegneria e della progettazione digitale, il DaaS consente di sfruttare le risorse del cloud solo quando necessario. I team possono aumentare o ridurre la capacità di calcolo a seconda dei progetti, senza investire in hardware.

L’approccio di Karl Technology

La proposta di Karl Technology si distingue per l’uso di container Kubernetes al posto delle macchine virtuali tradizionali. Ogni utente lavora su un “desktop effimero”, un ambiente temporaneo che esiste solo per la durata della sessione. Se qualcosa va storto – un errore o un malware – il desktop viene eliminato e ricreato da zero, pulito e sicuro.

“La tecnologia permette di controllare gli utenti, mentre gli utenti non sono in grado di controllare la tecnologia. Qualunque strumento informatico in mano ad un utente, costituisce un fattore di rischio per un organizzazione ed i rischi impongono controlli”, ha dichiarato a Cybersecurity Italia Marco Simoncini, CTO di Karl. “La postazione di lavoro è uno “spazio” dell’azienda e deve essere sotto il totale controllo di quest’ultima. L’utilizzo del Desktop As a Service mette gli utenti nella posizione di non poter nuocere restando ferma la loro libertà di utilizzare lo strumento tecnologico a loro piacimento”, ha concluso.

Un modello più sostenibile e sicuro

Questa architettura riduce il rischio di propagazione degli attacchi e ottimizza l’uso delle risorse: il sistema assegna potenza di calcolo solo quando serve, con un risparmio stimato fino al 60% rispetto ai modelli DaaS convenzionali. La piattaforma può essere installata su cloud pubblici, privati o ibridi, integrandosi con i principali provider come AWS o Azure.

Oltre agli aspetti tecnici, il DaaS introduce una maggiore sostenibilità. I thin client consumano meno energia e durano più a lungo, riducendo i rifiuti elettronici e i costi ambientali. Il risultato è un modo diverso di intendere il lavoro digitale: più sicuro, più flessibile e più efficiente, dove la postazione non è più un vincolo ma un servizio